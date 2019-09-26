送23所偏鄉小校 左鎮果農約定每年春季來送有機芭樂

2019-09-26 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南左鎮人口外流嚴重，57歲果農陳勇志因母親遺願「家園不可荒廢」下，5年前返鄉在青灰岩惡地種植有機芭樂，3年前開始收成後，因「母親交代行有餘力回饋社會」，今年春天把有機芭樂送到偏鄉23所學校及弱勢團體，除了南投縣仁愛鄉親愛國小是用寄的，台南偏鄉都親自送達，陳勇志說，看到小朋友吃到有機芭樂時快樂的笑容，是多少錢都買不到的，他也和偏鄉孩子約定，每年春季收成的芭樂都不賣要送給偏鄉。

陳勇志原本從事裝潢工作，因母親去世前交代家園不能荒廢，5年前毅然回到家鄉在左鎮菜寮經營4分多地有機芭樂園，陳勇志下定決心要做有機農業，不惜斥資改良土壤，還到處上課自學，採友善土地的草生栽培，不噴農藥，也自己研究做堆肥，種出來的芭樂又大又脆有甜，目前僅剩水質檢測通過，就可以取得有機認證及食品標章。

陳勇志說，芭樂一年四季都可以收成，有農民說夏天的芭樂不好吃，其實和果園經營管理有關，他不用溫網室也可以種出有機芭樂，主要是網路行銷及宅配， 口碑相傳下，幾乎都是老顧客，3年前開始收成逐漸穩定，也配合農會活動開放為觀光果園，推廣食育及DIY課程，像是古早味醃芭樂，就很受歡迎。

陳勇志也沒有忘記母親生前交代「行有餘力要回饋社會」，他經常送有機芭樂給家鄉左鎮國小及光榮國小的師生，後來認為還有很多偏鄉學校隔代教養多，能夠吃到有機芭樂的機會不多，他在光榮國小志工黃彫棠協助下，今年春天用貨車載芭樂到偏鄉小校，走遍沿海七股、西港及山區玉井等小校，也送給瑞復益智中心，並寄給南投仁愛鄉的親愛國小。