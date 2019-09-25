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嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市立美術館以市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建，去年3月動工，施工時發現古蹟牆面長久潮濕，水泥剝落，需要修復，加上要加強乘載重量，建築團隊變更部分原規畫設計，7月時先停工，市府8月底通過設計變更，預計明年2月時完工，明年中就能開館。

菸酒公賣局嘉義分局的主建物是1936年興建，一旁還有酒類倉庫和菸酒成品倉庫等，市府將三棟建築物改建成美術館，通過設計變更後，市府本月將與廠商簽約、議價完成後，就能立刻復工。

嘉義市立美術館長賴依欣說，建築團隊以縱橫多層次實木結構積材工法改建，面對中山路的牆面是大型木頭夾板，陽光從玻璃帷幕照入，木頭材質會阻擋陽光直射，讓溫濕度能更平衡，美術館需長年開空調，保護藝術品，工法可節能減碳，也能讓建築結構更輕盈，並符合嘉市「木都」特色。

她說，建築師與團隊在不破壞古蹟本體的情況下，增加建築強度，並且希望以最低限度的改建，突顯出空間本身的特色，像是平屋頂、八角菱形柱等，都能維持古蹟特色。

賴依欣說，美術館未來會有藝術商店、藝術書店、藝術教育空間和大型展場，將以嘉義美術史為核心脈絡，並帶入當代視野，也會藉由駐村、創作和展演連結國際和在地藝文活動，並提升嘉市的藝術教育，培育藝術活動的欣賞人口。

嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
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嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
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嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
嘉義市立美術館預計明年2月時完工，年中時就能開館。圖／嘉義市府提供
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建築美術館嘉義

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