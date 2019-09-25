嘉縣大林黃金地段重劃 民眾樂見其成

2019-09-25 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



嘉義縣大林後火車站的文高市地重劃區，今天下午邀請16名土地所有權人參與公辦市地規畫座談會，預計將多年前被規畫為學校用地的4.41公頃土地，變更都市計畫分區為住宅用地及商業用地等，活化地區都市發展、提高土地利用價值。

大林鎮代表江明赫說，大林地價很高，這塊地卻因為被歸為學校用地，不能妥善使用，造成民眾困擾，現在終於能更動為住宅或商業用地，民眾樂見其成。

江表示，位於大林鄉與梅山鄉交界處的大埔美精密機械園區在土地規劃時，沒有設計周邊的生活圈，導致現在園區內的員工還需搭乘接駁車上下班，如果這塊土地能根據當地民眾的需求作規畫，相信也能促進大林的經濟發展。

縣府表示，目前重劃區內土地多作為夜市及駕訓班使用、部分為鳳梨田，其他多為閒置空地未能有效利用，考量慈濟醫院及大林車站周邊逐漸形成商業區，透過重劃開發，除了可以延伸既有市中心的商業機能，也能提高商業服務層級，塑造大林鎮的複合性消費商圈。

文高市地重劃除了提供住宅用地、道路用地及園道用地外，另有列入重劃共同負擔公共設施用地，預計地主平均可領回56.06％的土地。

大林鎮目前住宅區以鐵路為界，分為兩大區塊，鐵路以西屬早期發展區，建物密集，惟東側未開闢之住宅區土地多為台糖公司持有，無興建及出售計畫，導致大林車站東側大面積住宅區仍為空地，只能作低密度使用。