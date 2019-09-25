嘉市東川社區發展協會成立花甲食堂 要讓老人吃得健康

2019-09-25 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市東區東川社區發展協會今天在協會活動中心舉行「花甲食堂」揭牌儀式，由市長黃敏惠主持，市府補助社區辦理花甲食堂，今年度已核定8個新的老人共餐據點，每個單位市府核定補助20萬元整，總計核定上限為160萬元，預計受惠約350人。

黃敏惠說，高齡化問題一直是嘉義市面臨的挑戰，市府致力推動各項高齡友善政策，花甲食堂就是其中一項重要政策，感謝東川社區發展協會，讓長者不但能就近接受營養、健康的餐飲服務，同時還可增加社會互動，減少人際孤立，對身心健康皆有助益。

東川社區發展協會指出，社區長輩多為獨居高齡，受照顧需求大，兒女不在身邊，無法照顧長輩日常起居，花甲食堂以社區共辦的方式，兼顧營養、衛生、方便性以及人際交流。

東川社區發展協會每周4天，每周一、二、三、五中午11點15分開始供餐，65歲以上長者30元，50歲以上身障及低收入戶則免費，目前服務東川里約30位里民，社區也安排插花、桌遊、健康成長等課程。

社會處表示，市府重視長輩福利，為讓長輩們健康老化、活躍老化，除了社區照顧關懷據點、健康篩檢，也推廣預防勝於治療的觀念，舉辦健康促進活動、長青學苑課程，要讓長輩活得健康、活得快樂。