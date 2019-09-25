929全球抗極權 台南發起「撐香港」遊行

2019-09-25 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「929全球抗極權，台南不缺席！」香港反送中運動至今持續3個多月，台南香港關注組、台南新芽、台南社區大學、成大零貳社等團體發起「9.29抗極權！我在台南撐香港」遊行活動，將在9月29日下午3時於台南美術館旁舉辦。

金曲歌王謝銘祐、饒舌歌手大支今天也出席遊行宣傳活動，謝銘祐表示，台灣人如果現在還相信隔壁鄰居會帶來幸福，這是在危害台灣下一代的未來，呼籲台灣不同立場的人民看清楚目前面臨的威脅。大支說，面對龐大的中國大陸，微小的個人可以做的事情很多，像是寫歌支持、在社群上發文支持，或是929站出來支持，都可以給香港朋友很大的力量。

台南新芽秘書長吳蕙如表示，9月29日當天全球有40多個城市一同舉辦抗極權的活動，極權的入侵與擴散不僅是香港的事，台灣也面臨相同危機，從線上的網路假訊息到生活中會碰到的旅遊招待、獎助學金等，都一點一滴侵入台灣人民的生活，香港回歸不過22年，民主已被破壞，台灣人必須引以為戒。