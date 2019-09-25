影／下月完工！麥寮出海口設置抽水井、綠覆蓋 防制揚塵

2019-09-25 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



東北季風季節到來，濁水溪沿岸雲林縣麥寮、二崙、崙背等鄉鎮飽受揚塵肆虐；第四河局局長李友平今天表示，目前在濁水溪岸麥寮出海口裸露灘地設置抽水井、綠覆蓋，預計下個月完工，降低揚塵危害。

雲林縣長張麗善今天會同第四河川局等單位，到濁水溪麥寮出海口河段視察防制作為；張麗善表示，縣府一直以來注重揚塵防治，今年7月早與四河局討論防治作為，但今年東北季風提前一個月到來，上周又因颱風關係導致揚塵嚴重。

她很抱歉讓沿岸居民受苦，縣府團隊和四河局已加緊腳步，努力完成防制措施，相信10月後可逐步看見成效。

麥寮出海口逢東北季風揚塵嚴重，約有800萬到1千萬立方公尺的沙源，使得麥寮、台西等鄉鎮空氣品質因揚塵變差，根據四河局追蹤，主要的揚塵來源是新吉段一處200公頃大沙洲及10多公頃小沙丘。

李友平說，往年經驗大沙洲裸露面積達350到380公頃，就會帶來麥寮空汙，今年雨勢不斷直到9月初才停歇，中秋節時濁水溪水位快速下降，裸露地達到500多公頃，在塔巴颱風外圍環流強風吹襲下，揚塵危害嚴重。