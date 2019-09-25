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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

動管員精準捕捉毛小孩 還跳水救援做CPR

2019-09-25 17:11聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所，近2個半月期執行流浪犬「精準捕抓」，動管員除優先處理緊急救援與咬人追車案，針對個案發射麻醉槍、捕捉51隻流浪犬，甚至犬隻摔入魚塭、水溝，還要下水救狗、為毛小孩CPR，非常辛苦。

嘉義縣幅員遼闊，流浪狗散布在各個庄頭、角落，抓不勝抓，造成民眾生活上困擾，甚至傳出多起追咬機車騎士，傷及路人及無辜百姓，縣長翁章梁呼籲全民共同努力，愛牠就不要棄養牠，尤其記得為犬貓絕育，讓街頭不再有流浪犬貓流竄。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，近2個半月共受理通報案691件 ，包括陳情檢舉44件、緊急救援83件、精準捕捉137件、詢問遊蕩犬131件、詢問動保相關業務296件，已精準捕捉51隻，其餘仍由動管和鄉鎮公所清潔隊依序處理中。

她說，流浪犬長期在外流蕩，成群結黨，警覺性高，一有生人接近就會快速離開，捕捉難度很高。動管員在各村莊捕捉流浪狗，必須依地形埋伏，等待最佳時機發射麻醉槍，還要考慮風勢，精準射擊難度高。流浪犬中槍、藥效發作前，因驚慌四處奔竄，動管員必須追趕，等藥效發作再上前捕捉。

「動管員還要跳水救援」黃姓動管員說，日前接獲水上鄉有犬隻落水，她到場發現一隻米格魯受溺，立即跳入水中將狗抱上岸、平安救回，目前協尋飼主；日前還有同仁在東石鄉救援毛小孩，上岸要幫忙作CPR，真的辛苦。

嘉義縣民眾如遇危難犬貓緊急救援，請撥打專線0932-525-995，如為問題犬隻捕捉請撥打05-3620373。

動管員日前進入水溝救援溺水的毛小孩。記者卜敏正／翻攝
動管員日前進入水溝救援溺水的毛小孩。記者卜敏正／翻攝
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動管員優先處理緊急救援與咬人追車案，針對個案捕抓。記者卜敏正／翻攝
動管員優先處理緊急救援與咬人追車案，針對個案捕抓。記者卜敏正／翻攝
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動管員優先處理緊急救援與咬人追車案，針對個案發射麻醉槍捕抓。記者卜敏正／翻攝
動管員優先處理緊急救援與咬人追車案，針對個案發射麻醉槍捕抓。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣幅員遼闊，流浪狗散布在各個庄頭，抓不勝抓，常造成民眾生活上困擾。記者卜敏正...
嘉義縣幅員遼闊，流浪狗散布在各個庄頭，抓不勝抓，常造成民眾生活上困擾。記者卜敏正／翻攝
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流浪犬嘉義毛小孩

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