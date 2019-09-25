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嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43聯合報 記者李承穎╱即時報導

攝影師洪年宏擅長拍「曼哈頓懸日」，曾拍出噴水圓環KANO投手雕像，投出「太陽球」...
攝影師洪年宏擅長拍「曼哈頓懸日」，曾拍出噴水圓環KANO投手雕像，投出「太陽球」的經典照片。圖／洪年宏提供
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中央氣象局預告嘉義市將出現「曼哈頓懸日」，9月30日連三天起下午5時至6時許是最明顯的時間，過去懸日出現時，常出現民眾在大馬路中央拍照，險象環生，市府觀光新聞處說，天橋和人行道是最安全的拍攝點，「千萬不要為了追日冒險！」

「曼哈頓懸日」是指夕陽像一顆蛋黃般，落在街景建物正中間，慢慢沒入地平線，是美國紐約曼哈頓區的經典美景，因而得名，近年台灣掀起「懸日」風，吸引攝影及天文愛好者追日搶拍，9月底連三天可以拍出「太陽很大顆、角度很低」的「懸日」，讓追日族引頸企盼中。

追日攝影師林盈吉說，嘉義巿拍攝懸日好地點，分別有林森東路林森國小天橋、民權東路古蹟水錶室前人行道、垂楊路崇文國小前人行天橋、民族路與大雅路交叉路口人行道、中山路噴水圓環。

林盈吉表示，有天橋和人行道是安全拍攝點，提醒不管在哪個拍攝點，以不影響安全為要，「這次拍不到，下次再來就好」

林盈吉說，不論周圍有建物或街景，焦點曝光皆以太陽為主，建議攝影者可提早到點觀測或卡位，等待懸日來時可拍些「懸日前景」，雖然太陽還未中間到位，但是移動中借景借物構圖拍攝，也有美景入鏡。

林盈吉曾借著樹影、城巿建物等拍攝懸日前景，上傳臉書「嘉義之美」社團分享，讚聲連連，其中還捕捉到飛機等意外驚喜，是不錯的體驗與紀錄。

如有民眾想與懸日合照或自拍，林盈吉則表示有難度，因為鏡頭面向太陽是大逆光，人會黑掉變剪影，像打光才會亮，但要專業器材和多增人手，如此和懸日合照不符合效益。

攝影師洪年宏說，嘉義市道路是「井」字型路網，中山路、垂楊路或與之平行的街道，都有機會可以見到懸日；建議持手機者可用廣角焦段拍攝，但相對太陽小顆許多，如拉近焦段，太陽就比較大，可依攝影者個人喜好而定。

他說，大部分人都在街道上拍攝，但其實隨著夕陽移動角度不同，結合周邊地景地物，有時能捕捉到獨特畫面，他曾拍出噴水圓環KANO投手雕像，投出「太陽球」的懸日經典照片。

洪年宏說，如與太陽正面合影，可使用閃光燈補光，主體就會比較亮，或是不用閃燈，拍攝背影或剪影，也有另外一種美感。

「曼哈頓懸日」是指夕陽像一顆蛋黃般，落在街景建物正中間，慢慢沒入地平線。圖／洪年...
「曼哈頓懸日」是指夕陽像一顆蛋黃般，落在街景建物正中間，慢慢沒入地平線。圖／洪年宏提供
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「追日」好手林盈吉擅長拍攝懸日，還有飛機飛過。圖／林盈吉提供
「追日」好手林盈吉擅長拍攝懸日，還有飛機飛過。圖／林盈吉提供
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過去懸日出現時，常出現民眾在大馬路中央拍照，險象環生。圖／嘉義市府提供
過去懸日出現時，常出現民眾在大馬路中央拍照，險象環生。圖／嘉義市府提供
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「追日」好手林盈吉擅長拍攝懸日。圖／林盈吉提供
「追日」好手林盈吉擅長拍攝懸日。圖／林盈吉提供
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懸日

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