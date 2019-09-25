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嘉縣第一名農會創「新農豆食堂」 盼推廣在地農產

2019-09-25 15:34聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

嘉義縣新港農會花費千萬，將民國54年創建的舊穀倉改建為結合農民自銷站、輕食餐廳以及咖啡飲料吧的「新農豆食堂」今天舉辦開幕記者會，新港農會總幹事陳永華說，希望用複合式餐廳的模式，將新港在地特色農產品介紹給消費者。

嘉義縣長翁章梁、行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥、農糧署南區分署長姚志旺、新港鄉長林茂盛、全台各縣市農會總幹事等超過百位嘉賓到場祝賀，現場還特別邀請新港鄉在地國中、國小共17位清寒或成績優秀的的學生，自由挑選其中一件農產品，送給自己最想感謝的人。

林茂盛說，過去新港農會在嘉義縣評比屬於中等，近幾年有農會成員的努力，今年才能成為全嘉義縣第一名。

蘇茂祥表示，過去因為台灣的稻米過剩，農糧署特別推廣農民種植五穀雜糧，而新港農會非常積極配合農糧署政策，現在新港農會已是國內黑豆契作面積最大的農會，因此他們也推出不少黑豆特色產品。

翁章梁說，新港農會今天能踏出這一步非常不容易，讓在地的東西成為在地的優勢，希望新農豆食堂的經營模式，未來能成為嘉義縣其他農會的學習標竿。

食堂內部主打以新港在地食材製作而成的特色料理，例如黑豆蒟蒻麵、肉燥飯三明治等，吸引許多外地遊客前往嘗鮮，近期也將到台中、雲林、嘉義、台南及高雄共10多家門市展售農會黑豆系列產品，並同步在這些門市宣傳新農豆食堂，邀請消費者到新農豆食堂體驗。

新農豆食堂除了設置農民自銷站，也有輕食餐廳及咖啡飲料吧。記者陳玫伶／攝影
新農豆食堂除了設置農民自銷站，也有輕食餐廳及咖啡飲料吧。記者陳玫伶／攝影
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行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥（後排左三）、新港鄉長林茂盛（前排右二）、嘉義...
行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥（後排左三）、新港鄉長林茂盛（前排右二）、嘉義縣議員林秀琴（前排右一）、新港農會總幹事陳永華（前排左三）共同慶祝新農豆食堂開幕。記者陳玫伶／攝影
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新港農會邀請17位在地國中、國小成績優秀或清寒學生，免費挑選一件農產贈送家人、朋...
新港農會邀請17位在地國中、國小成績優秀或清寒學生，免費挑選一件農產贈送家人、朋友。記者陳玫伶／攝影
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新農豆食堂內的輕食餐廳結合新港在地食材製作特色簡餐。記者陳玫伶／攝影
新農豆食堂內的輕食餐廳結合新港在地食材製作特色簡餐。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左二）參觀新農豆食堂，現場採買農產品。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）參觀新農豆食堂，現場採買農產品。記者陳玫伶／攝影
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新農豆食堂內部保留舊有倉庫的木頭屋頂，結合工業風裝潢。記者陳玫伶／攝影
新農豆食堂內部保留舊有倉庫的木頭屋頂，結合工業風裝潢。記者陳玫伶／攝影
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嘉義農糧署翁章梁

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