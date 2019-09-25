北港國際糕餅麻油節 9月28、29日盛大登場
「2019北港國際糕餅麻油節」將於9月28日至9月29日在北港朝天宮前廣場盛大登場，屆時將有多個表演團體輪番演出，並上擺攤的展售市集；雲林縣政府今天舉辦宣傳會，邀請民眾共襄盛舉。
宣傳會中，雲林縣長張麗善、雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、北港形象商圈發展協會理事長陳威任、北港鎮長蕭永義等人特地變裝，化身廚師烹調北港麻油煎麵線，邀請大家來北港鎮體驗。
活動內容有北港古蹟巡禮、麻油料理及北港糕餅免費分享，喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭等多項趣味競賽，還有集發票換贈品、小農市集滿額送、親子及創意DIY手作、報馬仔浮雕公仔彩繪等多項活動。
縣長張麗善等人表示，今年活動豐富又有趣，歡迎全國各地民眾到北港「拜媽祖、吃大餅、買麻油」，感受雲林文化、品嚐在地美食。
「2019北港國際糕餅麻油節」宣傳會上，展示北港鎮形象商圈特色，包含厚德堂糕餅舖糕點、北港特色傳統糕點廟後紅龜，榮獲全國商圈好店的元福麻油廠、老受鴨肉飯、立囍手作烘焙及北港鎮武德宮的宗教文創商品。
張麗善說，今年「2019北港國際糕餅麻油節」除延續歷年傳統還結合公益活動，民眾活動期間樂捐108年9月發票1張，可兌換麻油雞或薑母鴨1份，現場備有免費北港糕餅，供遊客品嚐不同的在地美食，更融入商圈文創，安排親子同樂彩繪報馬仔浮雕公仔，展現北港鎮形象商圈的魅力。
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