北港國際糕餅麻油節 9月28、29日盛大登場

2019-09-25 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



「2019北港國際糕餅麻油節」將於9月28日至9月29日在北港朝天宮前廣場盛大登場，屆時將有多個表演團體輪番演出，並上擺攤的展售市集；雲林縣政府今天舉辦宣傳會，邀請民眾共襄盛舉。

宣傳會中，雲林縣長張麗善、雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、北港形象商圈發展協會理事長陳威任、北港鎮長蕭永義等人特地變裝，化身廚師烹調北港麻油煎麵線，邀請大家來北港鎮體驗。

活動內容有北港古蹟巡禮、麻油料理及北港糕餅免費分享，喝汽水、夾玻璃彈珠、擲茭等多項趣味競賽，還有集發票換贈品、小農市集滿額送、親子及創意DIY手作、報馬仔浮雕公仔彩繪等多項活動。

縣長張麗善等人表示，今年活動豐富又有趣，歡迎全國各地民眾到北港「拜媽祖、吃大餅、買麻油」，感受雲林文化、品嚐在地美食。

「2019北港國際糕餅麻油節」宣傳會上，展示北港鎮形象商圈特色，包含厚德堂糕餅舖糕點、北港特色傳統糕點廟後紅龜，榮獲全國商圈好店的元福麻油廠、老受鴨肉飯、立囍手作烘焙及北港鎮武德宮的宗教文創商品。