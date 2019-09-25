台南左鎮搶修斷路 「給孩子一條安全的上學路」

2019-09-25 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「包商已全力趕工，要給孩子一條安全上學的路」！台南左鎮區長李燿州連日來前往視察二寮里南164-1線區道（柑仔園農路）搶修工程進度，因7、8月雨季影響，致使進度不如預期，趕不上學校開學日，緊急責成包商以模板釘設一條通行便道，並搭設扶手欄杆作為輔助，使學童可以安全通過道路崩壞地點，就近行走至校車接送點，減少通勤路程及時間，但仍引起各界關切。

李燿州表示，柑仔園農路下邊坡在去年豪雨被沖毀路基流失，復建工程從今年5月動工後，原本要趕在8月底開學前完工，但7、8月雨勢不斷，影響工程進度，期間適逢學校開學時期，為節省校車須繞遠路接送學童上、放學時間，並維持學童通行順暢，之前路面落差高，只能步行，但安全上是沒有問題的。

近日天氣放晴，公所督促廠商加緊趕工，今天擋土牆已經完工，路面落差也只剩約4、50公分，若不是下雨路滑，車輛也可以經過，待路面回填完成後，預計下周三前恢復通車，就能還給用路人一條安全回家的路。