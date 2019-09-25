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台南左鎮搶修斷路 「給孩子一條安全的上學路」

2019-09-25 14:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「包商已全力趕工，要給孩子一條安全上學的路」！台南左鎮區長李燿州連日來前往視察二寮里南164-1線區道（柑仔園農路）搶修工程進度，因7、8月雨季影響，致使進度不如預期，趕不上學校開學日，緊急責成包商以模板釘設一條通行便道，並搭設扶手欄杆作為輔助，使學童可以安全通過道路崩壞地點，就近行走至校車接送點，減少通勤路程及時間，但仍引起各界關切。

李燿州表示，柑仔園農路下邊坡在去年豪雨被沖毀路基流失，復建工程從今年5月動工後，原本要趕在8月底開學前完工，但7、8月雨勢不斷，影響工程進度，期間適逢學校開學時期，為節省校車須繞遠路接送學童上、放學時間，並維持學童通行順暢，之前路面落差高，只能步行，但安全上是沒有問題的。

近日天氣放晴，公所督促廠商加緊趕工，今天擋土牆已經完工，路面落差也只剩約4、50公分，若不是下雨路滑，車輛也可以經過，待路面回填完成後，預計下周三前恢復通車，就能還給用路人一條安全回家的路。

左鎮山區去年豪雨也發生走山，南171-1（過嶺道路）線地基嚴重滑落，也影響學子的求學路，必須繞遠路才能到學校，目前僅完成搶修工程，公所提報復健工程，但要進行長達一年的監測及鑽探，規畫設計期末報告才要完成。

台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，正加緊趕工中。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，正加緊趕工中。圖／左鎮區公所提供
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台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，包商搭建臨時便道讓學生和居民通行。圖／左鎮區公所...
台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，包商搭建臨時便道讓學生和居民通行。圖／左鎮區公所提供
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台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，復健工程正加緊趕工中，擋土牆已完工路面待回填。圖...
台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，復健工程正加緊趕工中，擋土牆已完工路面待回填。圖／左鎮區公所提供
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台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，正加緊趕工中。圖／左鎮區公所提供
台南左鎮二寮柑仔園農路崩塌嚴重，正加緊趕工中。圖／左鎮區公所提供
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豪雨校車復健

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