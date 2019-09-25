新南向前進東協 台越畜產簽訂合作意願書

2019-09-25 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



政府極力推動新南向政策，期待將台灣種畜禽及器材推展到東協國家，並發展成區域整合分工合作型畜牧業，行政院農業委員會畜產試驗所（簡稱畜試所）檢視及推動畜產研發應用之缺口及與合作議題，9月24及25日舉辦「第二屆逆境育種畜禽加值產品查驗體系論壇」，邀請包含英國及印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等東協6國之國家畜產官員或產業專家來台參加論壇。

今天在會議中由與其他6個國家的專家學者見證下，畜試所所長黃振芳與越南農業部畜產研究院(NIAS)副院長Ngo Thi Kim Cuc (吳氏金菊)博士簽署的合作意願書(MOU)。

畜試所表示，近年來在2015年6月4日曾與菲律賓農業部國家水牛研究所（PCC）、2016年5月24日與菲律賓農業部輔導署（ATI）、2017年5月23日與越南農業部畜牧局（DLP）簽署MOU後，畜試所與東南亞第四次及第二次與越南國內最高畜牧研究單位簽署的 MOU，簽署後雙方將持續加強畜牧材料的交換及研究人才的訓練等，將為雙方畜牧產業強化合作，達到雙贏的目的！