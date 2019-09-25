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雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

65歲以上的長者每12人就有一位失智者，雲林縣潛在失智症患者約有一萬人，為及早介入治療，延緩失智症狀，國際扶輪3470地區雲林分區與台大醫院雲林分院、雲林縣政府合作，將於9月28日在台大雲林分院虎尾院區舉辦首次大型記憶篩檢活動。

台大雲林分院失智症共同照護中心醫師高伊慧表示，65歲以上的長者約12人就有1位失智者，雲林縣老年人口約占全縣人口17.7%，高居全台第二，估計潛在失智症約有一萬人。

高伊慧說，台大雲林分院每年新增2、3百名失智症患者，近五年新增失智症患者已突破千人，早期失智症狀不明顯，很容易被誤認為老化延誤就醫，對家庭人力、經濟、心理都是沉重負擔，篩檢可幫助民眾早期發現失智、早期治療。

國際扶輪3470地區總監李松江表示，希望透過此次活動讓社區民眾對失智症的早期症狀提高警覺，透過及早介入病程，達到預防及延緩失智症狀的效果，雲林縣第二分區助理總監林庚賢表示，找出潛在失智症患者後，國際扶輪也能持續提供後續的服務。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，失智篩檢活動不常見，民眾可把握機會接受篩檢，活動當天早上7時30分至下午1時，60歲以上民眾攜帶健保卡、身分證即可篩檢，檢測時間約10分鐘，現場另有講座、有獎徵答、小禮物等。

台灣失智症盛行率及人口數。記者陳雅玲／翻攝
台灣失智症盛行率及人口數。記者陳雅玲／翻攝
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雲林縣潛在失智症患者約有一萬人，為及早介入治療，延緩失智症狀，國際扶輪3470地...
雲林縣潛在失智症患者約有一萬人，為及早介入治療，延緩失智症狀，國際扶輪3470地區雲林分區與台大醫院雲林分院、雲林縣政府合作，將於9月28日在台大雲林分院虎尾院區舉辦首次大型記憶篩檢活動。記者陳雅玲／攝影
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台大雲林分院失智症共同照護中心醫師高伊慧表示，65歲以上的長者約12人就有1位失...
台大雲林分院失智症共同照護中心醫師高伊慧表示，65歲以上的長者約12人就有1位失智者，雲林縣老年人口約占全縣人口17.7%，高居全台第二，估計潛在失智症約有一萬人。記者陳雅玲／攝影
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失智症台大醫院患者

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