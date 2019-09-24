嘉縣長翁章梁訪逾百人瑞 一起開心度過九九重陽

2019-09-24 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



重陽節將至，嘉義縣長翁章梁今天走訪義竹、竹崎、中埔等地探視4位百歲人瑞，致贈9000元重陽禮金，並頒發由衛生福利部及總統府共同贈送的金鎖片一面，其中來自竹崎鄉鹿滿村的許邱首是嘉義縣今年度最年長人瑞，高齡108歲，翁章梁特別贈送一塊大金牌，兌現去年選縣長時，對許邱首的承諾，兩人還一同吃豬腳麵線、吹蠟燭。

翁章梁上午分別由立委蔡易餘、立委陳明文妻子廖素惠、義竹鄉長黃阿家、竹崎鄉長曾亮哲、中埔鄉長李碧菁、縣議員王焜玄、羅士洋以及中埔農會總幹事李碧雲等人陪同，前往探視顏吳促、許邱首、黃平治和林游玉枝等4位人瑞。

許邱首今年雖然已經108歲，除了有點重聽外，身體還是非常硬朗，可以清楚的指認每一名家人，個性也很開朗，在翁章梁為許邱首掛上金牌時還開玩笑說，哪裡生的這麼大一塊，這麼重，甚至主動餵翁章梁吃豬腳麵線，讓現場笑聲不斷。

提到許邱首長壽的秘訣，二兒子許茂平表示，媽媽平常吃得很一般，但是很喜歡吃肥肉、豬腳、雞尾椎，但可能因為年輕時很努力在做工作，所以身體一直都保持得很健康，民國104年的時候還可以做肢體前彎。

來自義竹鄉中平村的顏吳促出生於民國7年，年輕時與丈夫一同務農並養育9名子女，年紀雖大偶爾還是會到田裡拔草，視力也很好，甚至會協助兒子種植的秋葵分類裝箱買賣，身體十分硬朗。

中埔鄉中埔村的黃平治目前與長子同住，雖高齡101歲平日還是由長子陪同一起運動、散散步，或至老人會走走聊聊天，生活相當悠閒。

中埔鄉中埔村的林游玉枝生於民國8年，現年100歲，目前與二兒子及媳婦同住，林游玉枝平時會在家看電視與散步，早睡早起生活作息十分規律，子女也無微不至的照顧百歲母親。

社會局指出，今年重陽節是10月7日，嘉義縣政府各局處將派人於9月30日至10月4日，親往各鄉鎮市發放重陽敬老禮金，未完成部份由村里幹事繼續發放至10月30日止，其中65-89歲老人家每人禮金3,000元，90-99歲6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元，今年嘉義縣超過百歲的人瑞有57名。