親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉縣長翁章梁訪逾百人瑞 一起開心度過九九重陽

2019-09-24 22:45聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

重陽節將至，嘉義縣長翁章梁今天走訪義竹、竹崎、中埔等地探視4位百歲人瑞，致贈9000元重陽禮金，並頒發由衛生福利部及總統府共同贈送的金鎖片一面，其中來自竹崎鄉鹿滿村的許邱首是嘉義縣今年度最年長人瑞，高齡108歲，翁章梁特別贈送一塊大金牌，兌現去年選縣長時，對許邱首的承諾，兩人還一同吃豬腳麵線、吹蠟燭。

翁章梁上午分別由立委蔡易餘、立委陳明文妻子廖素惠、義竹鄉長黃阿家、竹崎鄉長曾亮哲、中埔鄉長李碧菁、縣議員王焜玄、羅士洋以及中埔農會總幹事李碧雲等人陪同，前往探視顏吳促、許邱首、黃平治和林游玉枝等4位人瑞。

許邱首今年雖然已經108歲，除了有點重聽外，身體還是非常硬朗，可以清楚的指認每一名家人，個性也很開朗，在翁章梁為許邱首掛上金牌時還開玩笑說，哪裡生的這麼大一塊，這麼重，甚至主動餵翁章梁吃豬腳麵線，讓現場笑聲不斷。

提到許邱首長壽的秘訣，二兒子許茂平表示，媽媽平常吃得很一般，但是很喜歡吃肥肉、豬腳、雞尾椎，但可能因為年輕時很努力在做工作，所以身體一直都保持得很健康，民國104年的時候還可以做肢體前彎。

來自義竹鄉中平村的顏吳促出生於民國7年，年輕時與丈夫一同務農並養育9名子女，年紀雖大偶爾還是會到田裡拔草，視力也很好，甚至會協助兒子種植的秋葵分類裝箱買賣，身體十分硬朗。

中埔鄉中埔村的黃平治目前與長子同住，雖高齡101歲平日還是由長子陪同一起運動、散散步，或至老人會走走聊聊天，生活相當悠閒。

中埔鄉中埔村的林游玉枝生於民國8年，現年100歲，目前與二兒子及媳婦同住，林游玉枝平時會在家看電視與散步，早睡早起生活作息十分規律，子女也無微不至的照顧百歲母親。

社會局指出，今年重陽節是10月7日，嘉義縣政府各局處將派人於9月30日至10月4日，親往各鄉鎮市發放重陽敬老禮金，未完成部份由村里幹事繼續發放至10月30日止，其中65-89歲老人家每人禮金3,000元，90-99歲6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元，今年嘉義縣超過百歲的人瑞有57名。

翁章梁強調，九九重陽是屬於長輩的大日子，縣府未來將繼續推展各項老人福利，讓每位生活在嘉義的長者都能快快樂樂、身體健健康康。

嘉義縣長翁章梁（前排左二）到義竹鄉與人瑞顏吳促（前排右二）家屬合照。圖／嘉義縣社...
嘉義縣長翁章梁（前排左二）到義竹鄉與人瑞顏吳促（前排右二）家屬合照。圖／嘉義縣社會局提供
分享
嘉義縣翁章梁（前排左二）在中埔鄉與100歲人瑞林游玉枝（前排左三）家屬一同慶祝滿...
嘉義縣翁章梁（前排左二）在中埔鄉與100歲人瑞林游玉枝（前排左三）家屬一同慶祝滿百生日。圖／嘉義縣社會局提供
分享
翁章梁（前排右四）到竹崎鄉探訪108歲人瑞許邱首（前排右五）。記者陳玫伶／攝影
翁章梁（前排右四）到竹崎鄉探訪108歲人瑞許邱首（前排右五）。記者陳玫伶／攝影
分享
嘉義縣長翁章梁（前排左二）到中埔鄉探訪101歲人瑞黃平治（前排左三）。圖／嘉義縣...
嘉義縣長翁章梁（前排左二）到中埔鄉探訪101歲人瑞黃平治（前排左三）。圖／嘉義縣社會局提供
分享
108歲人瑞許邱首（右二）主動餵嘉義縣長翁章梁（左二）吃豬腳麵線。記者陳玫伶／攝...
108歲人瑞許邱首（右二）主動餵嘉義縣長翁章梁（左二）吃豬腳麵線。記者陳玫伶／攝影
分享

翁章梁嘉義

相關新聞

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

蔡英文雲林競總人事公布 國策顧問黃銘得接任主委

2019-09-24 16:01

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

關子嶺泡湯 銀髮族優惠

2019-09-24 14:21

布袋弄魚季 10月6日千人虱目魚宴

2019-09-24 14:15

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

「不能過度依賴中央」房屋稅收減少 黃偉哲要求市府開源節流

2019-09-24 14:04

做好事讓神明知道 台南辦法會告知玉帝哪些人不燒紙錢

2019-09-24 13:08

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

萬國戲院活化變歷史建築 電影「返校」拍片取景開箱了

2019-09-24 11:31

捕撈虱目魚「弄魚」虱林彈雨場面壯觀網友驚呼

2019-09-24 10:40

保農作強噴藥不只蜜蜂浩劫…學者良心建議

2019-09-24 10:02

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

台南零容器 設瓶罐回收機、洗衣精販賣機

2019-09-23 23:42

迎台商 嘉義中埔公館農場開發拍板

2019-09-23 23:36

嘉縣議員憂是選前支票 縣府：會開發

2019-09-23 23:35

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

台南安平氣爆兄弟善款太多 里長「別捐了」

2019-09-23 22:51

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

呂崇民父呂國震法會 中台禪寺住持明率108位法師進行

2019-09-24 15:51

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55

基隆中油碇內加油站3千萬改善 10月1日完工復業

2019-09-24 10:03

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

影／苗栗縣首創 後龍鎮公所送鮮乳豆漿補充學童營養

2019-09-24 15:41

中央對高雄治安大小眼？葉毓蘭：誰給韓市長錯誤訊息？

2019-09-24 16:02

新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

揪幕僚看返校深感戒嚴震撼 林智堅：珍惜民主的價值

2019-09-24 13:46

捕撈虱目魚「弄魚」虱林彈雨場面壯觀網友驚呼

2019-09-24 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top