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競選工作室前道路被封閉 立委參選人陳致曉：妨害民主選舉

2019-09-24 21:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
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參選台南市立委第四選區、反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，競選工作室設在地下化工程施工範圍內，附近的道路今天被施工的鐵道局封鎖，陳致曉晚間發出聲明表達抗議，認為鐵道局其心可議妨礙公平選舉。

鐵道局則表示，完全是為了施工進度，而且封鎖的是已經領取拆遷補償的房子，工作室前並沒有封鎖，但陳致曉表示，工作室雖然沒有封鎖，但是進出的道路被封鎖了，意思是一樣的。

陳致曉在聲明如下:

本人於今日稍早接獲消息，位於台南市鐵路沿線的競選工作站（青年路232巷14號）今天被鐵道局封鎖出入口。

本辦公室強烈譴責鐵道局的這種行為，致曉的競選工作室乃為反對徵收戶所借用予本人之工作空間。不過四天前，我們方與志工一同重新整理、粉刷這個鐵路旁的房子。

媒體前來報導後，我們便感受到周邊蔓延出一種 風雨欲來的氛圍。如今，透過這種手段打擊本人的團隊，我們著實認為其心可議。

他們此舉也表示民進黨非常怕我參選！竟然，由地方政府協調中央政府，再大動工程地高規格處理！他們的行動證明我比國民黨，讓他們害怕多了！

我們呼籲，無論是工程單位或者是公務機關，都不應該因為政治因素，干擾民主競選、公平競爭的原則。

此外，政府的這種行為更加令人不寒而慄。不禁令人回想到過去威權政府、情治系統干擾人民參政權力的情形。民進黨，作為過去受到壓迫的政黨，是否已逐步展露出背後威權的本質？作為一個過去的受害者，如今取得政權後，卻形塑了新一代的黨國體系？我們沈痛的呼籲，切莫藉由工程進度的說辭，包裝政治鬥爭的本質。

同時，致曉也在這裡向台南的公民、市民與支持者保證，我們會繼續努力鬆動這個「獨裁進化」的執政體系。我們永遠不會放棄對於真理的堅持與守護，一切為求台南城市的轉型、正義與自由。

台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
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台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
台南市立委參選人陳致曉競選工作室附近道路被封閉。圖／張明山提供
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台南市立委參選人陳致曉競選工作室位在拆遷範圍內。圖／張明山提供
台南市立委參選人陳致曉競選工作室位在拆遷範圍內。圖／張明山提供
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民進黨2020選舉2020選舉台南市立委

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