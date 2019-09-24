麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市溪北地區交通運輸增添新動能；麻豆轉運站往返嘉義高鐵站間的快捷公車，預定11月下旬開闢，大幅改善當前溪北鄉親搭乘高鐵不便老問題，台南市長黃偉哲強調，這代表市府落實重視溪北建設決心，籲請鄉親們未來多多利用。

立委郭國文、台南市議員陳秋宏等人昨邀集交通部公路總局、台南市政府、客運公司、麻豆民主協進會及鄉親們，在麻豆轉運站舉辦「高鐵嘉義站麻豆往返太保快捷公車服務協調會」，將在11月下旬由公路總局啟動上線服務( 通車)。

未來將規畫每天往返10班次以上接駁車，其中，至少要有2班直達車，詳細路線與停站站址、票價，將在下月最後敲定，鄉親們感謝郭國文、陳秋宏從中協助。

郭國文表示，經他向公路總局爭取已獲得允諾，每年將至少補助200萬元，為期3年，以檢少台南市府財政負擔。

他也認為，麻豆轉運站位置緊鄰麻豆交流道，地點相當好，搭配現有公車路線，未來開闢附近麻豆、下營、善化、佳里、學甲、官田、西港、安定等區高鐵客源，只要未來能達到「快捷」接駁效果，相信會吸引大批搭乘客源。