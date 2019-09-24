台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市176線麻豆交流道南下匝道口日前發生死亡車禍。立法委員郭國文今天與市議員陳秋宏、蔡蘇秋金、吳通龍、尤榮智會同相關單位勘查，郭國文質疑汽機車未分流易造成嚴重事故，「強力要求」汽車機車道錯開，延長漸變車道距離，拉長用路人反應時間，警方加強宣導，養成使用引道習慣。原本各單位協調12月前完成改善，不過郭國文表示無法接受改善要60幾天，最後各單位同意縮短到45天內完成改善。

郭國文今天邀集高速公路局南區養護工程分局、台南市政府工務局、市警局麻豆分局、交通大隊、麻豆區公所、埤投里長辦公室、麻豆里辦公室等單位代表會勘麻豆交流道，針對造成死亡車禍及易肇事路口現地會勘。

到場議員表示，日前下班時間有騎士行經南176道路和麻豆交流道南下入口匝道口時，與一輛大貨車碰撞傷亡，質疑引道太遠、亮度不足，易發生車禍事故，希望相關單位改善。

埤頭里里長李開通說，現有引道環境不佳、涵洞照明設施不足，雜草叢生，民眾使用意願自然不高。高工局回應表示，將協助地方政府修繕。

郭國文要求45天內完成汽車機車分流，將機車道與汽車道錯分並延長漸變車道距離，讓用路人增長反應時間，尤其是通勤族上下班時間，警方須配合加強宣導，養成民眾使用引道習慣。