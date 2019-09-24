親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

舉報永豐金鼎興與三寶案弊案 「吹哨者」張晉源遭停職、薪照領

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市176線麻豆交流道南下匝道口日前發生死亡車禍。立法委員郭國文今天與市議員陳秋宏、蔡蘇秋金、吳通龍、尤榮智會同相關單位勘查，郭國文質疑汽機車未分流易造成嚴重事故，「強力要求」汽車機車道錯開，延長漸變車道距離，拉長用路人反應時間，警方加強宣導，養成使用引道習慣。原本各單位協調12月前完成改善，不過郭國文表示無法接受改善要60幾天，最後各單位同意縮短到45天內完成改善。

郭國文今天邀集高速公路局南區養護工程分局、台南市政府工務局、市警局麻豆分局、交通大隊、麻豆區公所、埤投里長辦公室、麻豆里辦公室等單位代表會勘麻豆交流道，針對造成死亡車禍及易肇事路口現地會勘。

到場議員表示，日前下班時間有騎士行經南176道路和麻豆交流道南下入口匝道口時，與一輛大貨車碰撞傷亡，質疑引道太遠、亮度不足，易發生車禍事故，希望相關單位改善。

埤頭里里長李開通說，現有引道環境不佳、涵洞照明設施不足，雜草叢生，民眾使用意願自然不高。高工局回應表示，將協助地方政府修繕。

郭國文要求45天內完成汽車機車分流，將機車道與汽車道錯分並延長漸變車道距離，讓用路人增長反應時間，尤其是通勤族上下班時間，警方須配合加強宣導，養成民眾使用引道習慣。

郭國文呼籲高公局與地方政府，共同改善引道現況，加強照明設施、路面鋪面改善、清除阻擋視線雜草等問題，謀求地方民眾權益，讓用路人安全通勤。

中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘...
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘。圖/郭國文提供
分享
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍。圖/郭國文提供
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍。圖/郭國文提供
分享
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘...
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘。圖/郭國文提供
分享
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍。圖/郭國文提供
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍。圖/郭國文提供
分享
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘...
中山高麻豆交流道與176線交錯，日前發生死亡車禍，郭國文與地方人士邀集各單位會勘。圖/郭國文提供
分享

郭國文車道

相關新聞

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

蔡英文雲林競總人事公布 國策顧問黃銘得接任主委

2019-09-24 16:01

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

關子嶺泡湯 銀髮族優惠

2019-09-24 14:21

布袋弄魚季 10月6日千人虱目魚宴

2019-09-24 14:15

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

「不能過度依賴中央」房屋稅收減少 黃偉哲要求市府開源節流

2019-09-24 14:04

做好事讓神明知道 台南辦法會告知玉帝哪些人不燒紙錢

2019-09-24 13:08

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

萬國戲院活化變歷史建築 電影「返校」拍片取景開箱了

2019-09-24 11:31

捕撈虱目魚「弄魚」虱林彈雨場面壯觀網友驚呼

2019-09-24 10:40

保農作強噴藥不只蜜蜂浩劫…學者良心建議

2019-09-24 10:02

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

台南零容器 設瓶罐回收機、洗衣精販賣機

2019-09-23 23:42

迎台商 嘉義中埔公館農場開發拍板

2019-09-23 23:36

嘉縣議員憂是選前支票 縣府：會開發

2019-09-23 23:35

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

台南安平氣爆兄弟善款太多 里長「別捐了」

2019-09-23 22:51

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

追鳥24小時 2019台灣國際觀鳥馬拉松受理報名

2019-09-23 17:19

影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

南投草屯重陽禮金暴漲4倍 當地長輩樂翻了

2019-09-24 15:28

國慶焰火今晚試放3分鐘 高屏溪兩岸都看得到

2019-09-24 15:58

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

不讓十三層遺址專美於前？ 基隆阿根納也要亮起來

2019-09-24 16:12

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

洋蔥苗死一片價格貴森森 彰化議員問：現在種什麼好？

2019-09-23 21:25

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

基隆首班跳蛙公車延誤40分 38民眾急跳腳怨遲到

2019-09-24 15:24

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

無人自駕小巴將進駐鹿港 觀光首航試車今亮相

2019-09-24 16:15

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

韓國瑜讚李四川 優秀公務人員值得大家肯定

2019-09-23 21:12

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

關鍵一哩路／機捷A22站 提前在110年通車

2019-09-23 23:32

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00

高雄前觀光局長曾姿雯 接基隆觀光及城市行銷處長

2019-09-24 13:40

十一份觀光園區 遊客怨空無一物 觀旅局：尚未開放

2019-09-23 23:23

影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30

小動物被餵得肥滋滋 八德埤塘公園飼料機明年將減台

2019-09-24 15:21

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

呂崇民父呂國震法會 中台禪寺住持明率108位法師進行

2019-09-24 15:51

50年老屋 西門日新威秀 擬改建新大樓

2019-09-23 23:18

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

基隆中油碇內加油站3千萬改善 10月1日完工復業

2019-09-24 10:03

基隆市區義一路將路基改善、全面刨鋪 不再補丁路

2019-09-24 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top