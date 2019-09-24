廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



蠻牛先生廖嘉琛應邀到雲林褒國中分享自己和獨腿愛妻的精彩人生。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 很多人不知道電視廣告蠻牛先生廖嘉琛，不僅是位勤學博士，他和獨腳的妻子共譜精彩的「三腳藝術人生」，褒忠國中校長陳昭龍透過臉書自我推薦，首次邀蠻牛博士從花蓮來校演講，分享生命故事，他的妻子還表演舞蹈，驚豔全場，也顛覆了大家蠻牛先生的刻板印象，直呼這真是地表正最強的蠻牛家族。

拍提神飲料廣告走紅的蠻牛先生廖嘉琛，給人印象就是瘦小軟弱，很多人不曉得這位體力柔弱的蠻牛先生，在現實生活中，不僅是一位文武雙全的教育系博士，還是深研太極的武師。

蠻牛先生廖嘉琛和妻子徐婉琪今天受雲林豐泰文教基金會邀請到偏鄉褒忠國中演講，分享他和獨腳妻子走過近30年的精彩人生，很多人好奇，他是如何從纖瘦不堪變成體壯如牛的武師，他的妻子又是如何在9歲車禍斷了1條腿還能變成舞蹈家。夫妻兩人對生命的執著，譜出這段感人的「三腳藝術人生」。

在老婆眼裡是超級暖男的廖嘉琛，不顧家人反對堅持和愛妻結婚，還鼓勵太太練舞重建人生，徐婉琪說，老公幫她圓夢，讓她因舞走出新的人生，在她氣餒時扶她一把，摔傷時減輕傷痛，所以有時練得滿身瘀傷，她都咬牙邁過去，去年到日本比賽得獎，滿身瘀傷化為榮光，和老公雖只有三條腿，一樣可以開創美麗人生。

「千萬記住不要瞧不起別人和自己」廖嘉琛今天對雲林偏鄉兩百多名學生和社區民眾說，他小時很矮，國中畢業才47公斤，大學讀新聞，曾在劇團打工，後來修外語，並取得教育系博士學位，拍廣告也是人生的意外，在劇團時曾試過鏡，後來拍第二支「蠻牛」時不小心就紅了，所以人生難料，別小看自己。

從素人變成廣告紅人的蠻牛先生，多彩多藝，年過半百的他說，下半場的人生要以自己的武學轉化為經絡整復，幫人養生保健，讓大家都成真正的「人生蠻牛」。