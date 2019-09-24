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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

影／「因為家暴，我得了影展首獎」 她錄下父母爭吵聲創作得獎

2019-09-24 18:56聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

「因為家暴，我得了影展首獎。」雲林科技大學視覺傳達設計系學生葉亦真，錄下家中父母爭吵聲，與同學創作影片「日記：Diary」，呈現快樂與悲傷的強烈對比，今年6月獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，葉亦真說，希望經歷過家暴的人們能夠活得快樂，為自己的人生努力，不要成為影片中的任何角色。

影片「日記：Diary」以一鏡到底的拍攝手法，敘述小女孩在生日當晚寫著家庭溫馨的日記，反映一家人和樂的樣貌，身旁傳來的卻是父母激烈吵架的聲音，影片透過日記揭露家庭和樂表相之下卻充滿失和衝突的實況，與小孩嚮往幸福家庭產生極大反差，許多網友看完影片留言「看懂了就覺得想哭」、「心情很沉重」、「很諷刺」。

這段影片是葉亦真和同學陳炫吟、吳芯維、郭楚君共同創作，影片是用手機拍攝完成，片中的吵架聲，是葉亦真高中時在家中錄下的父母吵架聲，當時只是想讓朋友知道雙親吵架時，竟能講出這麼難聽的話語，沒想到意外成為影片素材。

葉亦真在匿名交流平台Dcard發表自己的創作初衷，她說，很多朋友看了這部片，都說裡面吵架的聲音也太栩栩如生，是找誰來演的？她不避諱「這就是我們家吵架的聲音，我只是錄下來放進去而已，沒有經由任何後製。」

指導老師說她很大膽，不怕父母看到嗎？但她認為這一切都是事實，被看到也沒什麼，反而希望父母能理解她這麼做的原因。

她的成長過程中充滿了父母吵架聲與家暴，吵架是家常便飯，她曾試著逃離，直到大學二年級搬出，心裡才好過一點，有些人上大學會想家想到哭之類的，「我多希望我能如此，然而我只會夢到吵架跟被打而已。」

葉亦真說，大二下學期時修系上的短片課，將爸媽再平常不過的爭吵聲，搭配小女孩生日當晚寫日記、塗鴉的影像，呈現出快樂與悲傷的強烈對比，在老師鼓勵下，在世界各國600多部影片中脫穎而出獲得克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎，她和同學們都很開心。

得獎影片這幾天在網路上不斷被分享，葉亦真說，媽媽已經知道她以父母的爭吵聲創作影片得奬，雖然媽媽仍有自己的想法，但很支持她朝著創作這條路邁進。

她說，這些以往的經歷，成為創作的動力，也意外得獎，但她只希望，有經歷過家暴的人們能夠活得快樂，為自己的人生努力，不要成為影片中的任何角色。

葉亦真說，未來她會持續找一些社會關注的議題，像是同志議題、環保或者是空汙等題材，持續創作。

影片【日記：Diary】網址：https://www.youtube.com/watch?v=Q6ZbxqZFzEs。

雲林科技大學三年級學生葉亦真錄下父母爭吵聲與同學創作影片獲獎。圖／葉亦真提供
雲林科技大學三年級學生葉亦真錄下父母爭吵聲與同學創作影片獲獎。圖／葉亦真提供
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雲林科技大學三年級學生葉亦真錄下父母的爭吵聲，與同學創作影片獲奬。記者陳雅玲／翻...
雲林科技大學三年級學生葉亦真錄下父母的爭吵聲，與同學創作影片獲奬。記者陳雅玲／翻攝
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家暴西亞

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