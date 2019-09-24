影／「因為家暴，我得了影展首獎」 她錄下父母爭吵聲創作得獎

2019-09-24 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



「因為家暴，我得了影展首獎。」雲林科技大學視覺傳達設計系學生葉亦真，錄下家中父母爭吵聲，與同學創作影片「日記：Diary」，呈現快樂與悲傷的強烈對比，今年6月獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎與前十名獎，葉亦真說，希望經歷過家暴的人們能夠活得快樂，為自己的人生努力，不要成為影片中的任何角色。

影片「日記：Diary」以一鏡到底的拍攝手法，敘述小女孩在生日當晚寫著家庭溫馨的日記，反映一家人和樂的樣貌，身旁傳來的卻是父母激烈吵架的聲音，影片透過日記揭露家庭和樂表相之下卻充滿失和衝突的實況，與小孩嚮往幸福家庭產生極大反差，許多網友看完影片留言「看懂了就覺得想哭」、「心情很沉重」、「很諷刺」。

這段影片是葉亦真和同學陳炫吟、吳芯維、郭楚君共同創作，影片是用手機拍攝完成，片中的吵架聲，是葉亦真高中時在家中錄下的父母吵架聲，當時只是想讓朋友知道雙親吵架時，竟能講出這麼難聽的話語，沒想到意外成為影片素材。

葉亦真在匿名交流平台Dcard發表自己的創作初衷，她說，很多朋友看了這部片，都說裡面吵架的聲音也太栩栩如生，是找誰來演的？她不避諱「這就是我們家吵架的聲音，我只是錄下來放進去而已，沒有經由任何後製。」

指導老師說她很大膽，不怕父母看到嗎？但她認為這一切都是事實，被看到也沒什麼，反而希望父母能理解她這麼做的原因。

她的成長過程中充滿了父母吵架聲與家暴，吵架是家常便飯，她曾試著逃離，直到大學二年級搬出，心裡才好過一點，有些人上大學會想家想到哭之類的，「我多希望我能如此，然而我只會夢到吵架跟被打而已。」

葉亦真說，大二下學期時修系上的短片課，將爸媽再平常不過的爭吵聲，搭配小女孩生日當晚寫日記、塗鴉的影像，呈現出快樂與悲傷的強烈對比，在老師鼓勵下，在世界各國600多部影片中脫穎而出獲得克羅埃西亞一分鐘國際短片影展第一獎，她和同學們都很開心。

得獎影片這幾天在網路上不斷被分享，葉亦真說，媽媽已經知道她以父母的爭吵聲創作影片得奬，雖然媽媽仍有自己的想法，但很支持她朝著創作這條路邁進。

她說，這些以往的經歷，成為創作的動力，也意外得獎，但她只希望，有經歷過家暴的人們能夠活得快樂，為自己的人生努力，不要成為影片中的任何角色。

葉亦真說，未來她會持續找一些社會關注的議題，像是同志議題、環保或者是空汙等題材，持續創作。