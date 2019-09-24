影／下營鵝肉料理限量80桌 每桌5千元捐200當公益

2019-09-24 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南下營農情產業文化節10月10日登場，主辦單位推出鵝肉料理美食饗宴，10道料理每桌5000元，限量80桌，每桌捐200元作公益，即日起至10月4日受理網路訂桌，農會也推出自有品牌系列商品8折優惠，熱鬧可期。

台南市下營區公所、下營農會今天中午在新營民治市政中心舉行記者會，台南市長黃偉哲邀請各地饕客來下營品嘗最鮮美的鵝香幸福味，包括立委葉宜津、市議員蔡育輝、吳通龍、台南市前議員賴惠員等人都出席力挺。

黃偉哲表示，這次活動結合在地優良農特產品及在地知名餐廳主廚巧思，將下營四寶〈文旦、黑豆、蠶桑及鵝肉〉及越光米製成美味佳餚。下營鵝肉脂肪品質好，大家可以多多食用。

下營農會理事長陳錄星也說，配合這次活動，農會展售中心自10月9日至21日推出農會自有品牌8折優惠。

下營區長姜家彬表示，除規畫青農農產品展售，並加碼「農特產品拍賣促銷活動」，還有嘗美食作公益「鵝肉冬粉200份品嘗活動」；只要持3 張9-10月發票捐贈華山基金會下營站即可免費兌換1碗。

另外，市府特別贊助限量阿興168燻茶鵝美食品嘗，區公所推出在地優良店家(真讚燻茶鵝、阿財燻茶鵝、順利燻茶鵝、安燻茶鵝、阿文燻茶鵝及田媽媽鵝肉餐廳)當日消費享9折優惠活動。

下營田媽媽鵝肉餐廳10月10日中午也在下營國小禮堂推出「鵝肉風味料理美食饗宴」，包括有越光米鵝香鬆壽司/茶鵝、陶板蒜頭白片鵝、生炒古味鵝肉、黑豆蔭油牛奶魚、柚香生菜鵝肉捲、鵝汁鮑魚脆鵝腸、和風桑椹醋鮮蝦、黑豆乳鵝柳/鵝肉香腸、首烏鵝丸米血鵝肉盅、A營手工鮮麻糬共10道料理。

即日起至10月4日受理訂桌，限量80桌，採網路預訂制每桌5千元，額滿為止，每桌捐200元給華山基金會獨居老人照顧專戶，訂桌資訊可上臉書搜尋「下營田媽媽鵝肉料理餐廳」，洽詢專線（06）6792318。