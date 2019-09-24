蔡英文雲林競總人事公布 國策顧問黃銘得接任主委

2019-09-24 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



民進黨雲林縣黨部公布蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，將由國策顧問、中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得（右三）擔任雲林縣競選辦公室主任委員，肩負雲林縣總統選務事宜，競選總幹事由黨部主委廖丁賜（右四）接任。圖／民進黨雲林縣黨部提供 分享 facebook 民進黨雲林縣黨部公布蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，將由國策顧問、中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得擔任雲林縣競選辦公室主任委員，肩負雲林縣總統選務事宜，競選總幹事由黨部主委廖丁賜接任，雲林辦公室預計10月成立。

蔡英文全國競選總部執行長洪耀福日前南下雲林，與縣黨部及公職人員開會討論競總人事布局，他在會中表示，黃銘得目前為總統府國策顧問也是雲林同鄉會總會長，回雲林擔任競選辦公室主任委員可替總統及立委選情加分，打贏選戰。

廖丁賜表示，對於未來雲林縣選務規畫，山線將與尋求連任的立委劉建國、海線與立委蘇治芬成立兩個總統暨立委聯合競選總本部，各鄉鎮也會成立競選總部，辦公室主要組織架構包括榮譽主任委員李江海、總督導蘇俊豪、後援會總會長許騉洪、顧問團榮譽團長馬正樞、顧問團長許溫德、顧問團副團長吳欣席、黃財福。

雲林縣黨部執行長林廉貴表示，蔡英文總統競選連任雲林辦公室預計10月成立，未來相關組織布局將於競選辦公室成立後公布。