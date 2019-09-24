親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

「最醜星巴克」租金悄降3萬求新租客 房仲點這關鍵沒人要

蔡英文雲林競總人事公布 國策顧問黃銘得接任主委

2019-09-24 16:01聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

民進黨雲林縣黨部公布蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，將由國策顧問、中華民國...
民進黨雲林縣黨部公布蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，將由國策顧問、中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得（右三）擔任雲林縣競選辦公室主任委員，肩負雲林縣總統選務事宜，競選總幹事由黨部主委廖丁賜（右四）接任。圖／民進黨雲林縣黨部提供
分享
民進黨雲林縣黨部公布蔡英文總統競選連任雲林辦公室人事布局，將由國策顧問、中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得擔任雲林縣競選辦公室主任委員，肩負雲林縣總統選務事宜，競選總幹事由黨部主委廖丁賜接任，雲林辦公室預計10月成立。

蔡英文全國競選總部執行長洪耀福日前南下雲林，與縣黨部及公職人員開會討論競總人事布局，他在會中表示，黃銘得目前為總統府國策顧問也是雲林同鄉會總會長，回雲林擔任競選辦公室主任委員可替總統及立委選情加分，打贏選戰。

廖丁賜表示，對於未來雲林縣選務規畫，山線將與尋求連任的立委劉建國、海線與立委蘇治芬成立兩個總統暨立委聯合競選總本部，各鄉鎮也會成立競選總部，辦公室主要組織架構包括榮譽主任委員李江海、總督導蘇俊豪、後援會總會長許騉洪、顧問團榮譽團長馬正樞、顧問團長許溫德、顧問團副團長吳欣席、黃財福。

雲林縣黨部執行長林廉貴表示，蔡英文總統競選連任雲林辦公室預計10月成立，未來相關組織布局將於競選辦公室成立後公布。

國民黨雲林縣黨部表示，韓國瑜雲林競選總部預計十二月成立，由縣長張麗善擔任主任委員，縣黨部主委許宇甄擔任總幹事，縣議會議長沈宗隆擔任後援會長。

國民黨雲林縣黨部表示，韓國瑜雲林競選總部預計十二月成立，由縣長張麗善（右三）擔任...
國民黨雲林縣黨部表示，韓國瑜雲林競選總部預計十二月成立，由縣長張麗善（右三）擔任主任委員，縣黨部主委許宇甄擔任總幹事，縣議會議長沈宗隆（右二）擔任後援會長。圖／本報資料照片
分享

蔡英文韓國瑜劉建國2020選舉

相關新聞

台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26

關子嶺泡湯 銀髮族優惠

2019-09-24 14:21

布袋弄魚季 10月6日千人虱目魚宴

2019-09-24 14:15

嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14

「不能過度依賴中央」房屋稅收減少 黃偉哲要求市府開源節流

2019-09-24 14:04

做好事讓神明知道 台南辦法會告知玉帝哪些人不燒紙錢

2019-09-24 13:08

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

萬國戲院活化變歷史建築 電影「返校」拍片取景開箱了

2019-09-24 11:31

捕撈虱目魚「弄魚」虱林彈雨場面壯觀網友驚呼

2019-09-24 10:40

保農作強噴藥不只蜜蜂浩劫…學者良心建議

2019-09-24 10:02

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

台南零容器 設瓶罐回收機、洗衣精販賣機

2019-09-23 23:42

迎台商 嘉義中埔公館農場開發拍板

2019-09-23 23:36

嘉縣議員憂是選前支票 縣府：會開發

2019-09-23 23:35

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

台南安平氣爆兄弟善款太多 里長「別捐了」

2019-09-23 22:51

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

追鳥24小時 2019台灣國際觀鳥馬拉松受理報名

2019-09-23 17:19

影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29

影／南檢和台南市立醫院合作 在藥袋上印製反賄選標語

2019-09-23 14:44

影／被好姊妹點名 雲林縣政府開箱秀這些

2019-09-23 14:03

陸客不來衝擊觀光 盧秀燕：爭取國外旅客取代陸客

2019-09-23 14:01

台南雙胞胎氣爆意外善款竟然這麼多 里長：別再捐了

2019-09-23 13:12

新港光天宮聖誕祭拜 傳說故事聲名遠播

2019-09-23 13:10

西螺鎮農會新設置低溫冷藏桶 可貯存2700噸濕穀

2019-09-23 12:39

雲林縣府配合國土計畫法 畫分七個生活圈建構農工並存

2019-09-23 12:20

影／陳明文把財神爺帶來中埔！ 公館農場2年完成開發

2019-09-23 11:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販

2019-09-23 16:35

台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56

綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人

2019-09-23 17:41

真扯！民眾棄養雞鵝 八德埤塘公園連天竺鼠都有人放生

2019-09-23 16:35

飆車事故頻傳 汐萬路要加入科技執法

2019-09-23 19:08

彰化縣西濱快最後1哩路完工 25日芳苑大城段有交管

2019-09-23 21:14

沒說過市府要挖石油 韓國瑜澄清是說這些前提下

2019-09-23 21:24

韓國瑜遭批未編挖石油預算 藍委：早就編列好幾年！

2019-09-23 22:12

花蓮港天宮、白沙屯雙媽祖11月首同框遶境 今公布路線

2019-09-24 11:25

北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回

2019-09-23 16:56

彰化前瞻爭取55億 去年執行率僅13.6%要加把勁了

2019-09-23 19:13

台知園區縮減50公頃 楊文科釋善意願讓步調整配地比例

2019-09-23 19:29

建弘書局45載拉下鐵門 創辦人：正面迎網路世代

2019-09-23 17:16

洋蔥苗死一片價格貴森森 彰化議員問：現在種什麼好？

2019-09-23 21:25

南市首座捷運轉運站 拚明年動工

2019-09-23 23:27

2019桃園市大觀盃全國馬拉松 12月全家觀景追風賞秘境

2019-09-23 16:14

天涼好個秋 金山泡湯別忘到獅頭山、水尾欣賞金花石蒜

2019-09-24 07:07

秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43

桃園藝文園區Ubike站蓋好3個月不用 民調勾「不滿意」

2019-09-24 10:58

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

未編挖石油預算？ 韓國瑜：誰講要挖石油

2019-09-23 23:44

韓國瑜讚李四川 優秀公務人員值得大家肯定

2019-09-23 21:12

嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45

關鍵一哩路／機捷A22站 提前在110年通車

2019-09-23 23:32

桃園107年公共債務較106年多百億 審計處：風險劇增

2019-09-24 13:50

石碇兩公廁重新翻新 遊客好感度躍升

2019-09-23 19:09

宣示台東原住民傳統海域 媒體追問廖國棟尷尬：待立法

2019-09-24 12:11

回應高市文化局「政治提款機」之說 尹立：我沒提款卡

2019-09-23 16:28

十一份觀光園區 遊客怨空無一物 觀旅局：尚未開放

2019-09-23 23:23

申請要快！新北租屋補助周五截止 11月底核發補助

2019-09-23 17:31

不務正業男子Ayo 為家鄉創作港口男子漢便當

2019-09-24 13:42

基隆節能家電補助第二波 林右昌證實有除濕機

2019-09-24 13:05

可惡！傾倒廢棄物又放火焚燒 檢警環聯盟機制合力抓人

2019-09-23 18:14

七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03

新竹市兒童醫院都計變更案 獲內政部都委會通過

2019-09-24 15:29

真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33

50年老屋 西門日新威秀 擬改建新大樓

2019-09-23 23:18

台南新化虎頭埤果菜市場間道路拓寬 官方籲民眾改道

2019-09-23 17:44

空汙夢魘提早開始 屏東空氣品質今天下午達紅色警戒

2019-09-23 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top