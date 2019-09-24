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台南市議長任小英後援總會長 藍綠立委選將無感

2019-09-24 15:26聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市議會議長郭信良去年底議長選舉前宣布退出民進黨，結合藍營與無黨籍人士搶下議長；今天郭在永康區成立「蔡英文台南市後援總會」，出任後援會總會長；正在永康角逐下屆立委的藍綠參選人林燕祝、林宜瑾得知各有感受，但是「雙林」不約而同表示，對他們的立委選情，其實沒有什麼影響。

李依瑾表示，站在總統的高度，自然是希望競選得票能夠極大化，除了綠營既有支持者，能夠有無黨籍甚至國民黨的人來挺他當然最好；而就她了解，小英後援會各縣市議會正副議長只要有意願，小英陣營原則上都接受，台南後援會與競選總部甚至台南市民進黨部，其實沒有直接關係，是為大局「各自努力」。

只是就民進黨成員有些看到這個狀況，心裡感受可能會「有點受傷」，這個情緒就是郭信良去當後援會總會長，那是不是「小英有他就好了」；只是這件事對她參選立委的她來講，其實是沒有什麼差別，她只能一步一腳印努力參選。

林燕祝則表示，小英後援總會設在永大路二段，她與韓國瑜、洪秀柱聯合競選總部在永大路三段，郭信良擔任總會長的後援會將聚集許多綠營人士，藍綠雙方「都在永大路」各自努力，選戰氣氛會濃厚一些，不過其實對她參選立委，不會有任何實質影響。

郭信良面對退黨又遭質疑想回民進黨，強調會接任後援會長，是因為認同蔡英文執政3年的成就，他身為民意代表，一切都是「跟著民意的走向走」，這是時勢所趨，各方的質疑，他都會面對承受。

郭信良接任蔡英文台南市後援總會總會長。記者周宗禎／攝影
郭信良接任蔡英文台南市後援總會總會長。記者周宗禎／攝影
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民進黨郭信良蔡英文2020選舉

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