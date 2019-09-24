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嘉義108歲人瑞掛金牌 笑餵翁章梁吃豬腳麵線

2019-09-24 14:14聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

嘉義縣長翁章梁與竹崎鄉長曾亮哲今天到竹崎鄉探訪108歲的人瑞許邱首，並頒贈重陽禮金9000元，由於是縣內年齡最大的人瑞，翁章梁特別贈送一塊大金牌，兌現去年選縣長時，對許邱首的承諾，兩人還一同吃豬腳麵線、吹蠟燭。

許邱首今年雖然已經108歲，但除了有點重聽外，身體還是非常硬朗，可以清楚的指認每一位家人，個性也很開朗，在翁章梁為許邱首掛上金牌時還開玩笑說，哪裡生的這麼大一塊，這麼重，甚至主動餵翁章梁吃豬腳麵線，讓現場笑聲不斷。

二兒子許茂平已接近80歲，他表示許邱首平常吃得很一般，但是很喜歡吃肥肉、豬腳、雞尾椎，年輕時很努力在做工作，所以身體一直都保持得很健康，民國104年的時候還可以做肢體前彎。

林姓曾孫表示因為平常住在雲林很少回來，記得曾祖母在90幾歲的時候，還可以到雲林找後輩串門子，完全感覺不出已經接近100歲的樣子。

她說，今天回來時，看到8旬祖母跟曾祖母打招呼，兩個老人家都精神奕奕，非常感動「差點哭出來」。

翁章梁說，年輕人要多多陪伴老人家，以前女性工作量比男性大很多，但因為這個年代的老人很認命，在認命中還可以很努力的生活、保持心情平穩，是她們長壽的秘訣，翁除了向這一帶的老人家致敬，也希望阿嬤可以快樂、保持身體健康。

許邱首（右二）主動餵嘉義縣長翁章梁（左二）吃豬腳麵線。記者陳玫伶／攝影
許邱首（右二）主動餵嘉義縣長翁章梁（左二）吃豬腳麵線。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左二）為許邱首（右二）掛上特製金牌。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）為許邱首（右二）掛上特製金牌。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左二）、許邱首（右二）與竹崎鄉長曾亮哲（右一）一同吹蠟燭。記者陳...
嘉義縣長翁章梁（左二）、許邱首（右二）與竹崎鄉長曾亮哲（右一）一同吹蠟燭。記者陳玫伶／攝影
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翁章梁（前排右四）與竹崎鄉長曾亮哲（前排右三）到竹崎鄉探訪108歲人瑞許邱首（前...
翁章梁（前排右四）與竹崎鄉長曾亮哲（前排右三）到竹崎鄉探訪108歲人瑞許邱首（前排右五）。記者陳玫伶／攝影
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翁章梁人瑞

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