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真實的「返校」 台南啟動不義遺址調查

2019-09-24 12:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

電影「返校」熱映，其中有關於戒嚴時期的相關話題也引發討論，台南市文化局最近獲得國家人權博物館的補助，啟動台南市「不義」遺址調查，將找出台南15處與白色恐怖時期相關的地點，調查後編成台南人權地圖手冊，讓大家更了解台南曾發生的過往。

文化局表示，轉型正義是目前文化部國家人權博物館積極重視推動的文化工程。228事件及白色恐怖時期，許多人生命遭到剝奪或自由受限制，現今人們不經意走過的地點，都可能曾經是不義的槍決或逮捕地點。

所謂「不義遺址」，係指威權統治時期，國家暴力用以傷害人權的地點，包括政策制定的場所、軍警特務機構所在、政治犯被逮捕處，以及後續偵訊、審判、拘禁、執刑、埋骨處等歷史現場。然隨著歲月消逝，諸多遺址及其歷史意義逐漸消失，因此應及時進行記憶保存以及地點的標示指認辨識，引為借鑒，不再重蹈歷史覆轍。

台灣過去發生許多侵害人權，遭違法逮捕、拘禁、屠殺人民的228事件與白色恐怖事件，遍及知識分子、學生、百姓，甚至宗教界的牧師、僧侶都受其害。中央與市府相關單位曾委託專家學者們進行228事件及白色恐怖相關的調查、口述訪問等歷史梳理工作。

近期台南市文化局獲國家人權博物館補助，委託台北科技大學鄭麗玲教授、楊麗祝教授與長榮大學莊惠惇教授等人組成團隊，整理過去研究探查成果，例如與228事件有關的不義遺址：律師湯德章被公開槍決於民生綠園，犧牲後法院方予無罪判決，1997年市府將其犧牲地改為湯德章紀念公園。

此外228事件後，時任台南縣長袁國欽走避，參議會票選黃媽典為縣長，後來黃媽典被當局以指使暴徒劫掠警察武器參加暴動等罪名逮捕，槍決於新營大圓環。

相關地點還有關押女性囚犯的台南監獄（今已拆除），以及牽連人數甚多的麻豆事件，其多位總爺糖廠員工正在上班工作，也突然被情治人員逮捕帶走偵訊、拘禁、刑求於麻豆分局。

文化局指出，另外在1987年，警備總部台南市文化執行小組突襲基督教台灣教會公報社，將剛從印刷廠運回的1825期《台灣教會公報》及副刊第4期《活路》通通運走，留下一張借閱條，因該期公報報導228紀念相關文章，當局認為有損國家顏面，全數查扣、銷毀。

而白河林仔內教會許天賢牧師在美麗島事件發生後的1979年12 月23 日，於林仔內教會主持慶祝聖誕節讚美禮拜時，被情治單位在無逮捕令的情形下拘捕，判刑三年移送到龜山監獄。

佛教開元寺證光法師（俗名高執德）住持則曾於1946年當選臺灣佛教籌備會理事，1953年擬參加開元寺新派僧眾及信徒慶祝大藏經奉置歡迎會，5月24日在慎德堂舉行安藏典禮，當天遭逮捕押解保密局，1955年8月30與翁文禮、梁培鍈同時慘遭槍決。

文化局表示，在228事件與隨後40多年之久（1949年5月20日至1991年5月22日）的白色恐怖時期，台南存在多處人權自由受到不當侵犯的遺址。計畫目前已找尋約15個地區與不義遺址有直接、間接關係的地點，未來將結合當地人文歷史與小故事編成人權地圖手冊，讓大家了解台南地區曾經有這些地點發生這些事。

白河林仔內教會側門，村內小孩在禮拜聚會時喜在此玩耍，當年便衣警察由此進入教會，並...
白河林仔內教會側門，村內小孩在禮拜聚會時喜在此玩耍，當年便衣警察由此進入教會，並將許天賢牧師挾持帶走的出入通道。1980-1982年拍照。圖／文化局提供
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1980年1月初，國際特赦組織派人員到林仔內教會關心，左方小通道即是便衣情治人員...
1980年1月初，國際特赦組織派人員到林仔內教會關心，左方小通道即是便衣情治人員將許天賢從教堂挾持帶走上車的通道。圖／文化局提供
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白河林仔內教會許天賢牧師在美麗島事件發生後遭逮捕，一年半後牧師娘抱著大女兒，為了...
白河林仔內教會許天賢牧師在美麗島事件發生後遭逮捕，一年半後牧師娘抱著大女兒，為了不讓其他人擔心，笑得燦爛。圖／文化局提供
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人權遺址文化局

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