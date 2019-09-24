萬國戲院活化變歷史建築 電影「返校」拍片取景開箱了

2019-09-24 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣唯一的萬國戲院，幕後推手江明赫跟隨全民開箱風潮，開箱貼臉書。圖／取自江明赫臉書 分享 facebook 嘉義縣唯一老戲院-大林鎮萬國戲院，因籌不到增設消防安全設備費50萬元，去年4月吹熄燈號，地方發起搶救，縣府通過登錄歷史建築，獲文化部補助1500萬元活化，風華再現，重新開張；正在熱映的國片「返校」，片中戲院場景就選萬國拍攝，日前萬國還上映特別場，幕後推手江明赫跟隨全民開箱風潮開箱貼臉書。

江明赫說，台灣最狂老戲院開箱了！開箱有那些東西呢?有古董放映機、經典手繪電影海報、看戲必備古早味零嘴、咖打掐(腳踏車)、唱盤式留聲機、蟲膠唱片、還有快要60歲的萬國戲院老招牌?老戲院開箱你還看到什麼，長輩表示「揪促咪捏(很有趣)」。

關閉近20年萬國戲院，7年前職業軍人江明赫號召志工，重新點燈放電影辦活動，讓老戲院成為民視電視劇「阿不拉的三個女人」拍片場景，去年4月最後一場活動，吸引大批觀眾參加，江明赫帶志工導覽，用古董放映機播放無敵鐵金剛、假面騎士等影片，晚間最後觀賞膠卷影片「報告班長3」，結束，拆戲院匾額，關霓虹燈，民眾不捨為志工加油。

江明赫退役返鄉，當選鎮民代表，萬國獲文化部補助活化，重新開張，因萬國建築保存良好，被以白色恐怖年代為背景的國片「返校」戲組看上，做為男老師、女學生約會場景，江明赫協調電影公司在全國古蹟日到萬國戲院上映特別場，日前大批觀眾穿學生制服看戲，身歷其境，成功行銷萬國。

大林鎮前鎮長、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，被志工們的愛鄉精神感動，尤其對江明赫堅持勇氣，感佩不已，為萬國向EPSON爭取到一部120萬元投影機，讓萬國放映設備更完善；文觀局爭取地方影視音體驗及聚落發展計畫1500萬元，為萬國注入復甦新能量。