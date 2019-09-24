保農作強噴藥不只蜜蜂浩劫…學者良心建議

2019-09-24 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



南投埔里養蜂場中毒的蜜蜂飛回蜂箱掙扎，難逃一死。 圖／讀者提供 分享 facebook 近年南投、嘉義等地出現蜂屍遍野，嘉義梅山日前一天死五百萬隻蜜蜂，矛頭都指向濫用農藥。中興大學植物病理系名譽教授曾德賜認為，國內農藥缺乏管理機制，農民沒有專家輔導用藥，聽信農藥行的說法，不但造成蜂害，也危及食安，現行食安採抽檢農作物農藥殘留，待發現、下架為時已晚，根本解決之道應從源頭管理，應跟隨歐美潮流推動「植物醫生制度」，讓農民在用藥時，需要有植物醫師從旁專業輔導，並且建立查緝機制。

曾德賜說明，國內推動「植物醫生法」三年多，當時列入蔡英文總統政策白皮書，目的是讓植物醫師負責田間各類病蟲害診斷，選取最適當的用藥交予農民，但法案送到行政院後遭到駁回，至今依然遙遙無期。

曾德賜認為，人有醫生，動物有獸醫，但農作物生病了卻沒有專業醫師可諮詢，國內超過50萬名農民，一旦遇到農業用藥問題，卻少有專家可以輔導、諮詢，導致農民聽信農藥行的說法濫用農藥，他還遇過農民買農藥，只記得其中一個字，甚至有農民連噴劇毒農藥都沒配戴專業防護衣，導致神經中毒。

曾德賜說，蜜蜂吃了含有噴灑農藥的蜜源植物中毒、死亡，加上檳榔不是政府推薦作物，毫無規範更無輔導，成了三不管地帶，除了要正視檳榔農業用藥問題，更重要是做好農藥管理。

曾德賜說明，農藥管理也影響食安，現行食安檢測，是花大錢採事後抽檢農藥藥物殘留，等到檢測出農藥殘留超標，再回頭下架出問題的農產品，為時已晚，有的早已被消費者吃下肚；根本解決還是要推動「植物醫生制度」，像美國加州「病蟲害輔導師」已有多年，包括農藥的購買以及田間施藥等專業人員都須通過證照考核才能從事，且證照每3年重考，農民施藥都要徵詢並遵循輔導師意見，違反甚至會送法院。