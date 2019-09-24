秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷

2019-09-24 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



秋賞泡湯 去，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」推出系列好康。圖/西拉雅風景區管理處提供 分享 facebook 入秋，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」即日起至10月4日止推出一系列好康，除搭乘送一日遊套票，更加碼推出樂齡泡湯買一送一優惠，西拉雅國家風景區管理處說，此時安排來一趟泡湯小旅行，正是時候。

西拉雅風管處說，目前只要搭「台灣好行-關子嶺故宮南院線」泡好湯，搭乘該路線可與車上的莎韻、達卡浪(如枕巾、置物櫃貼、把手裝飾等)合照，並上傳至指定貼文，前50名即可免費獲得「統茂泡湯一日遊」套票，並加碼抽「關子嶺湯泉美地二日遊」、「關子嶺沐春溫泉湯宿二日遊」的套票。(一帳號僅限使用一次，詳細活動辦法請關注西拉雅國家風景區粉絲專頁)

而針對中高齡長輩，西拉雅風管處也規畫樂齡泡湯優惠活動，65歲以上民眾搭乘「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，並向司機索取乘車證明及出示相關證明文件（身分證、健保卡等可供驗證年齡身分證件），即享平日（周一至周五）至關子嶺泡湯優惠，優惠內容包含大眾池2人同行1人免費、用餐9折、湯屋8折、湯屋折抵200元等多元優惠。

西拉雅風管處表示，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」串聯關子嶺溫泉、蓮花之鄉-白河、藝文天地-故宮南院及後壁菁寮老街，適合周末輕鬆搭乘放鬆玩樂，還有「俗女養成記」拍攝場景─後壁菁寮老街，可一次飽覽沿途農村風光。