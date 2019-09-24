秋賞泡湯 「台灣好行-關子嶺故宮南院線」好康不斷
入秋，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」即日起至10月4日止推出一系列好康，除搭乘送一日遊套票，更加碼推出樂齡泡湯買一送一優惠，西拉雅國家風景區管理處說，此時安排來一趟泡湯小旅行，正是時候。
西拉雅風管處說，目前只要搭「台灣好行-關子嶺故宮南院線」泡好湯，搭乘該路線可與車上的莎韻、達卡浪(如枕巾、置物櫃貼、把手裝飾等)合照，並上傳至指定貼文，前50名即可免費獲得「統茂泡湯一日遊」套票，並加碼抽「關子嶺湯泉美地二日遊」、「關子嶺沐春溫泉湯宿二日遊」的套票。(一帳號僅限使用一次，詳細活動辦法請關注西拉雅國家風景區粉絲專頁)
而針對中高齡長輩，西拉雅風管處也規畫樂齡泡湯優惠活動，65歲以上民眾搭乘「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，並向司機索取乘車證明及出示相關證明文件（身分證、健保卡等可供驗證年齡身分證件），即享平日（周一至周五）至關子嶺泡湯優惠，優惠內容包含大眾池2人同行1人免費、用餐9折、湯屋8折、湯屋折抵200元等多元優惠。
西拉雅風管處表示，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」串聯關子嶺溫泉、蓮花之鄉-白河、藝文天地-故宮南院及後壁菁寮老街，適合周末輕鬆搭乘放鬆玩樂，還有「俗女養成記」拍攝場景─後壁菁寮老街，可一次飽覽沿途農村風光。
相關旅遊訊息如下：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站西拉雅國家風景區管理處。官方臉書粉絲專頁台灣好行旅遊服務網。
留言