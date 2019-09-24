秋風起 醫師說：別把過敏性鼻炎當成感冒

2019-09-24 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



時序入秋，雖然天氣還沒真正變涼，但有些人卻提早感受到秋天的到來。台南市安南醫院鼻喉科醫師劉金瑞今天說，有民眾一起床就有打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，如持續發生的話，就要注意並非感冒，而是過敏性鼻炎發作找上門。

劉金瑞表示，過敏性鼻炎是惱人的疾病，在台灣一般常發作於季節交替時，目前有許多藥物可以幫助這類的病患，比如口服抗組織胺、噴劑型的抗組織胺、噴劑型的鼻用類固醇或肥大細胞穩定劑等，都是臨床常見治療藥物。

他說，最推薦可長期控制鼻過敏藥物是噴劑型的鼻用類固醇，但很多病患抱怨效果不好，常見原因如噴劑使用的方式不對和沒有持續性使用。噴劑型鼻用類固醇僅局部作用於鼻腔內，長期使用安全性很高，不會造成因類固醇使用所造成的水牛肩或月亮臉副作用。

劉金瑞表示，使用噴劑型類固醇需注意以下兩點，必需將噴劑噴頭朝鼻翼方向傾斜進行噴藥。其次是噴藥時不需大力吸氣正常即可。如確實都做到加上每天規律使用，病患都可以得到相當程度症狀緩解。