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嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

嘉縣大林萬國戲院舉辦「返校」特映會，在電影剛上映的第二天，就搭上電影風潮，免費開放100個名額，不到兩小時就搶光，萬國戲院負責人江明赫說，參加特映會的觀眾必須穿制服才可以入場，連報到門票都做成學生證的樣子，他也扮演教官，讓民眾真的有「返校」的感覺。

江明赫說，「返校」電影中男老師與學生的約會場景就在萬國戲院拍攝，其中木頭布景是由民視「阿不拉的三個女人」劇組搭建的，當時為了留下這些布景，還提供劇組居住及飲食。

萬國戲院為了符合電影的故事背景，在播放之前還特別放國歌影片，現場民眾全體起立，彷彿回到當年戒嚴時期，江明赫還說，等國歌唱完鐵門就會拉下去了，不敢看的人要把握好逃跑時間。

嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾說，萬國戲院在文化層面，代表了老一輩大林人的記憶，因為當時人民比較少有電視可以看，只能在戲院裡度過無聊時光。萬國戲院的內部裝潢全用木頭打造，在台灣很少見，建築物是台灣珍貴的資產，因此今年被縣府指定為歷史建築

林姓觀眾說，雖然他們是嘉義人，但萬國戲院原本荒廢，不太會有人想進去，直到近幾年江明赫重新整頓，這才第一次進入萬國戲院。

江明赫說，他希望能將萬國戲院成為大林鎮地方文史活化的中心點，讓更多大林的年輕人返鄉，戲院裡的木頭布景可能到明年10月就會拆除，如果有民眾想前往參觀，建議提早預約，或是關注萬國戲院臉書粉專，以查看最新訊息。

「返校」特映會特製的學生證電影票。記者陳玫伶／攝影
「返校」特映會特製的學生證電影票。記者陳玫伶／攝影
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萬國戲院負責人江明赫（右二）扮演教官。記者陳玫伶／攝影
萬國戲院負責人江明赫（右二）扮演教官。記者陳玫伶／攝影
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萬國戲院外觀。記者陳玫伶／攝影
萬國戲院外觀。記者陳玫伶／攝影
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萬國戲院內部的「返校」場景。記者陳玫伶／攝影
萬國戲院內部的「返校」場景。記者陳玫伶／攝影
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電影歷史建築國歌

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