嘉縣萬國戲院搭「返校」風潮 邀民眾穿制服看電影

2019-09-23 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



嘉縣大林萬國戲院舉辦「返校」特映會，在電影剛上映的第二天，就搭上電影風潮，免費開放100個名額，不到兩小時就搶光，萬國戲院負責人江明赫說，參加特映會的觀眾必須穿制服才可以入場，連報到門票都做成學生證的樣子，他也扮演教官，讓民眾真的有「返校」的感覺。

江明赫說，「返校」電影中男老師與學生的約會場景就在萬國戲院拍攝，其中木頭布景是由民視「阿不拉的三個女人」劇組搭建的，當時為了留下這些布景，還提供劇組居住及飲食。

萬國戲院為了符合電影的故事背景，在播放之前還特別放國歌影片，現場民眾全體起立，彷彿回到當年戒嚴時期，江明赫還說，等國歌唱完鐵門就會拉下去了，不敢看的人要把握好逃跑時間。

嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾說，萬國戲院在文化層面，代表了老一輩大林人的記憶，因為當時人民比較少有電視可以看，只能在戲院裡度過無聊時光。萬國戲院的內部裝潢全用木頭打造，在台灣很少見，建築物是台灣珍貴的資產，因此今年被縣府指定為歷史建築。

林姓觀眾說，雖然他們是嘉義人，但萬國戲院原本荒廢，不太會有人想進去，直到近幾年江明赫重新整頓，這才第一次進入萬國戲院。