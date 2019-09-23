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七股種電許可審查被強烈反對 台電：高壓電塔是兩回事

2019-09-23 21:03聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台電計畫在台南七股興建太陽光電廠，市府今天舉辦開發許可審查會議，會中七股居民強烈反對，指出台電當年要在當地興建超高壓變電所，被居民擋下，如今卻有意藉著太陽能綠電死灰復燃，勢必影響民眾健康，絕對不會同意，審查委員則要求台電補充資料，並消除民眾慮後，再提報審查。

台電對此表示，太陽光電與超高壓根本是兩件事，民眾有誤解，會再向民眾與審查委員說明清楚。

台電再生能源處處長陳一成表示，台電七股區七十二分段用地，在民國89年時原本要興建超高壓變電所，後來因為地方反對、加上七股用電量不多，全案停止，目前配合綠電政策，要改設置太陽能光電板。

他表示，整塊用地共約7公頃，分成3塊，第一塊1.9公頃已在第一期合法設立太陽光電板，第二塊0.8公頃，是配合跨越曾文溪國姓橋的高壓電塔設置，總共有5座電塔，已興建3座，要再建兩座，其中最北的一座在0.8公頃土地上，地目早已變更完成，目前在興建中。

第3塊4.3公頃則是這次要申請開發許可的土地，陳一成表示，用地上全部都是太陽能板，並沒有高壓電塔等其他設備，而且一、二期產生的綠電，不需要高壓電設備，只要利用路邊原有的饋線就能傳送，與高壓電塔完全無關。

台南市都市發展局表示，台電今年5月把新的開發案送都發局，今天舉辦開發許可審議會議，會中包括七股議員陳昆和、里長及里民等表達反對高壓電塔施作及輸配線管路地下化等訴求，審查委員已了解地方民眾意見，同時並沒有做成實質決議，並要求台電公司補充資料，消除民眾疑慮後，再行提會審議。

當地居民指出，台電之前第一期種電，去年8月附近淹水嚴重，以前並沒有這種情況，懷疑是相關設施太密集造成，而且種電的區域又有興建中的高壓電塔，讓民眾產生疑慮，擔心是之前被擋下的超高壓變電所死灰復燃，據稱當地將設置5座高壓電塔，來配合一、二期的種電。

居民表示，民國88年間台電為解決安南區科技工業區電力之需求，在曾文溪北畔興建超高壓電塔基座採與隄坊共構方式，從西港到七股國姓橋頭共10座，因地方反對而停建，沒想到全案又復活。

台電種電

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