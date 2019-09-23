台南要有第一座捷運轉運站 預計明年下半年動工

2019-09-23 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市也要有第一個捷運轉運站了，台南市交通局今天舉辦東區平實轉運站招商地方說明會，希望能夠盡快作業，明年下半年就動工。

交通局長王銘德表示，「平實轉運站」位在中華東路、小東路口，將成為先進運輸系統藍線、綠線交會轉乘點，未來除了規劃捷運轉乘空間，也將打造成為市區公車在東區的轉運節點，民眾從捷運下車之後，可利用綿密的公車路網接駁至東區、永康、大灣、甚至新化、仁德等週邊區域。

王銘德指出，本案位於平實重劃區，地段優越，更符合現代城市強調的「TOD，公共運輸導向」發展概念，除了交通功能，未來更可結合週邊的星級飯店、影城、商辦、公園等群落，民眾來此休閒、消費、娛樂、洽公，都可輕鬆透過公共運輸抵達目的地。

交通局主任秘書謝惠雄表示，本案將透過BOT招商，由民間廠商提案規劃，政府不必出資，但將要求規劃2500平方公尺以上的捷運轉乘通道，及5000平方公尺以上的公車轉運空間。同時借重民間專業開發經營能力引入商業設施，藉此帶動轉運站的機能及周邊的生活和商業發展，榮景可期。

此外，轉運站基地依都市計畫規定，未來必須採用低建蔽率的方式興建，開放空間將佔基地50%，也可兼顧景觀及樹木保育工作。