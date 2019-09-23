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台南新化虎頭埤果菜市場間道路拓寬 官方籲民眾改道

2019-09-23 17:44聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南新化人潮洶湧的果菜市場遷建、虎頭埤觀光人潮帶來交通整頓需求，台南市工務局編列5億1千6百萬元，拓寬南175線自台20線起至果菜市場段道路改善路況，今天市長黃偉哲主持開工動土。

黃偉哲表示，市府推動遷建的新化果菜市場，未來將成為當地指標性建築，與虎頭埤風景區相互串聯，工務局也配合推動175線拓寬工程，完成後將提供往來車輛舒適、安全的用路環境。他說，原台南縣的部分還有很多建設要去推動，市府會繼續努力。

工務局表示，拓寬主要原因在現有路寬約8公尺不敷需求，且既有的南175線除斷面較小，在冷水埤橋處路型較為彎繞，一旦果菜市場遷建完成，各式蔬果運送車輛將由南175線往北往返台20線銜接國道八號，或由南172線進出新化外環道將蔬果送往台南各地。

這次5億1千6百萬元中用地費用達2億6千8百萬、工程總經費2億4千8百萬，道路依路型需求拓寬為13.5到17公尺不等寬度，長度約2.2公里，配置單側自行車道與雙向混合車道，工期480天。

工務局表示，計畫在沿線植栽合計約500棵，為了盡可能保留當地景觀，工程設計盡量減少植栽移植，並且將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬。最終經檢討後，僅需移植或移除約60棵樹，果菜市場以南，由芒果樹林蔭而成的綠色隧道景觀也將保留原狀。

工務局第三工務大隊指出，開工後將優先進行冷水埤橋改建，及該橋段道路截彎取直，呼籲民眾施工期間將採單線雙向通行，儘量避開此路段，改由新化外環道轉中興路進入虎頭埤風景區，行車較為安全與通順。

台南新化虎頭埤果菜市場間南175線道路拓寬開工。圖／市府提供
台南新化虎頭埤果菜市場間南175線道路拓寬開工。圖／市府提供
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台南新化虎頭埤果菜市場間南175線道路拓寬開工。圖／市府提供
台南新化虎頭埤果菜市場間南175線道路拓寬開工。圖／市府提供
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虎頭埤黃偉哲車道

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