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追鳥24小時 2019台灣國際觀鳥馬拉松受理報名

2019-09-23 17:19聯合報 記者謝進盛╱即時報導

邁入第七屆的「台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，將於11月23、24日登場，即日起至10月底受理報名，額滿為止，雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請各方好手，只要3人即可組隊報名參賽。

雲管處說，上述馬拉松大賽自2012年首辦，結合體力、意志、策略考驗，在連續24小時如同馬拉松長跑一般，從白天到黑夜，從海邊到山上，在雲林、嘉義及台南三縣市，奮力搜尋鳥兒蹤跡，凡是親子組隊報名參賽，即可獲得精美獎品一份。

雲嘉南管理處長徐振能說，「觀鳥馬拉松」（Birdathons）起源於英國，是一種結合競賽、休閒及生態教育於一身的活動。在亞洲包括台灣，日本、香港、馬來西亞等地，也有常態性組織舉辦相關活動；雲嘉南管理處主辦的觀鳥馬拉松，是全台唯一穿越山海，24小時不間斷，刺激又不失有趣搜尋鳥類活動。

此外，交通部觀光局今年主推「小鎮漫遊年」，歡迎各地遊客安排兩天一夜輕旅行，順遊水晶教堂、高跟鞋教堂、井仔腳鹽田等景點，還可搭配「擴大國旅秋冬旅遊補助方案」，12月31日前，全台不分年齡，住宿每人補助1000元，另外還有團體旅遊優惠補助。

觀鳥馬拉松活動，即日起至10月31日受理報名，有興趣者可上https://www.beclass.com/rid=23416635d5abe8b0ba02查詢詳情及報名，或透過臉書「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲團查詢。

追鳥24小時，2019台灣國際觀鳥馬拉松即日起受理報名中。圖/雲嘉南濱海國家風景...
追鳥24小時，2019台灣國際觀鳥馬拉松即日起受理報名中。圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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馬拉松高跟鞋教堂馬來西亞

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