影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南後壁泰安宮建廟360年首度前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟謁祖交香，有約500名信眾同行，一行人除頂著8級惡劣風浪，不少高齡長輩更忍著腿傷宿疾全程參與，還隨著陣頭參與遶境，登上323級高的天后祖庭，用具體行動表達對媽祖虔誠。

奉祀的茄苳媽祖聞名的後壁泰安宮今召開記者會，分享近日完成6天5夜的福建莆田湄洲島祖廟謁祖交香活動，福建莆田湄洲島媽祖祖廟贈送後壁泰安宮「源溯湄洲」匾額。泰安宮主委王子豪說，為了360年來首度謁祖交香廟會活動，籌備達半年之久，他還跑了5趟一一敲定相關遶境行程，克服所有波折後終於完成任務，

王子豪表示，他們一行500人，15日一早從台中港搭船出發，從福建平潭上岸，信眾一半以上超過50歲，最高齡88歲，有人還腿傷堅持同行，返程時同樣遭遇惡劣天氣，團員分別19、20日分批回台，可說一波三折。

「一輩子難忘！」王子豪說，全團第一天從台中港至福建平潭海程上，一出港面對8級惡劣風浪，不少人強忍暈船痛苦，抵達平潭後的第一站福建省莆田市江口東嶽觀，入廟駐蹕，晚餐用餐已超過11點。

而翌日早上6點半又要啟程，年長者都能跟上團隊腳步，第三天還尾隨著百公斤重的媽祖鑾轎，一級一級登上323級的天后祖庭，令人讚嘆。

團員中同為84歲林森石、林陳綿老夫婦倆，分別有腿傷及脊椎損傷宿疾，旁人擔心無法應付此趟行程，夫婦倆靠著意志力及平日對媽祖虔誠信仰，堅持完成多年來心願。

林陳綿笑說，平常一些身體上疼痛，此次參與遶境竟然沒有感覺，反而回台完成遶境後老毛病又犯，只能說一切都是媽祖保庇，在旁的林森石更堅持說，說要再捐10萬元香油錢給廟方，希望發揚媽祖慈悲宗教情懷。