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影／360年來首航 後壁泰安宮500人湄洲媽祖謁祖

2019-09-23 15:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南後壁泰安宮建廟360年首度前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟謁祖交香，有約500名信眾同行，一行人除頂著8級惡劣風浪，不少高齡長輩更忍著腿傷宿疾全程參與，還隨著陣頭參與遶境，登上323級高的天后祖庭，用具體行動表達對媽祖虔誠。

奉祀的茄苳媽祖聞名的後壁泰安宮今召開記者會，分享近日完成6天5夜的福建莆田湄洲島祖廟謁祖交香活動，福建莆田湄洲島媽祖祖廟贈送後壁泰安宮「源溯湄洲」匾額。泰安宮主委王子豪說，為了360年來首度謁祖交香廟會活動，籌備達半年之久，他還跑了5趟一一敲定相關遶境行程，克服所有波折後終於完成任務，

王子豪表示，他們一行500人，15日一早從台中港搭船出發，從福建平潭上岸，信眾一半以上超過50歲，最高齡88歲，有人還腿傷堅持同行，返程時同樣遭遇惡劣天氣，團員分別19、20日分批回台，可說一波三折。

「一輩子難忘！」王子豪說，全團第一天從台中港至福建平潭海程上，一出港面對8級惡劣風浪，不少人強忍暈船痛苦，抵達平潭後的第一站福建省莆田市江口東嶽觀，入廟駐蹕，晚餐用餐已超過11點。

而翌日早上6點半又要啟程，年長者都能跟上團隊腳步，第三天還尾隨著百公斤重的媽祖鑾轎，一級一級登上323級的天后祖庭，令人讚嘆。

團員中同為84歲林森石、林陳綿老夫婦倆，分別有腿傷及脊椎損傷宿疾，旁人擔心無法應付此趟行程，夫婦倆靠著意志力及平日對媽祖虔誠信仰，堅持完成多年來心願。

林陳綿笑說，平常一些身體上疼痛，此次參與遶境竟然沒有感覺，反而回台完成遶境後老毛病又犯，只能說一切都是媽祖保庇，在旁的林森石更堅持說，說要再捐10萬元香油錢給廟方，希望發揚媽祖慈悲宗教情懷。

王子豪說，回程時也因海上強風打亂，最後在台商協助，19日團員300多人，分別搭飛機或由小三通回到台灣，20日「茄苳媽」及護駕團隊150人押後，中午從基隆港抵台，完成這360年來首航謁祖交香壯舉。

台南後壁泰安宮建廟360年首度前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟謁祖交香，有約500名信...
台南後壁泰安宮建廟360年首度前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟謁祖交香，有約500名信眾同行。圖／後壁泰安宮提供
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福建莆田湄洲島媽祖祖廟贈送後壁泰安宮「源溯湄洲」匾額。記者謝進盛／攝影
福建莆田湄洲島媽祖祖廟贈送後壁泰安宮「源溯湄洲」匾額。記者謝進盛／攝影
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奉祀的茄苳媽祖聞名的後壁泰安宮。記者謝進盛／攝影
奉祀的茄苳媽祖聞名的後壁泰安宮。記者謝進盛／攝影
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同為84歲的林森石（左二）、林陳綿（右二）老夫婦強忍身上一些疼痛宿疾，順利完成謁...
同為84歲的林森石（左二）、林陳綿（右二）老夫婦強忍身上一些疼痛宿疾，順利完成謁祖這次遶境活動。記者謝進盛／攝影
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後壁泰安宮主委王子豪（左一）帶領團員扛著奉祀的茄苳媽祖前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟...
後壁泰安宮主委王子豪（左一）帶領團員扛著奉祀的茄苳媽祖前往福建莆田湄洲島媽祖祖廟謁祖交香。圖／後壁泰安宮提供
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媽祖福建遶境

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