台南雙胞胎氣爆意外善款竟然這麼多 里長：別再捐了

2019-09-23 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市安平區本月初發生17歲雙胞胎兄弟煮食不慎、造成氣爆意外，由於由單親陸配母親照顧，家庭又是低收，面對鄰居房舍損壞賠償及治療等相關費用，讓單親媽憂心不已，地方里長幫忙發起募款，卻沒想到善款來的太多，超出所需，里長李秀珀估計可能已有500萬元，不希望社會的善心被浪費，呼籲大家「別再捐了」

本月3日發生意外，不僅雙胞胎受到灼傷，1人雙手臂有約5％2度灼傷、前額頭與頭皮有燒灼傷；另1人顏面與脖子有10％2度灼傷，強烈的氣爆力道，把一家人租住的房子也破壞，門窗碎裂，物品散落一地，外出不在家的單親媽回到家裡嚇壞了，而氣爆也波及5間鄰房，還好沒有其他人受傷。

由於一家人的經濟窘迫，安平區平通里長李秀珀協助發起募款，不僅里內不少人捐款，消息被媒體曝光後，大量的善款進來，而單親的帳號也在網路上傳送，不少人直接匯錢給媽媽。

李秀珀表示，目前光是進入里內帳號的錢就有400多萬元，還不包括直接匯給單親媽媽的錢，而里內帳號的募款，現在都放在派出所保管，大家估算一下應該已經夠一家人三年的生活費及賠償費、醫藥費，經與市府協商，市府希望不要再募款，以免愛心被浪費。

後續還有不少人要捐錢，里長一一拒絕，有人還因此生氣，「我要捐為什麼你不讓我捐」。