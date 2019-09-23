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西螺鎮農會新設置低溫冷藏桶 可貯存2700噸濕穀

2019-09-23 12:39聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣西螺出產的優質稻米是全台出名，但是近年來因為氣候變遷，若遇到颱風災害時，農民就必須要搶割稻作，造成濕穀的保存與烘乾問題，為此西螺鎮農會預計今年底前，在鹿場區域稻穀乾燥中心，設置濕穀低溫冷藏桶，預計可存放2700噸濕穀，讓乾燥設備發揮最大功效。

鹿場稻穀乾燥中心去年5月啟用，佔地近1公頃，每天可烘600噸稻米，總儲存容量達9000公噸，加上農會的九隆及埤源乾燥中心的處理能量，西螺農會每天可處理1200噸稻穀，總儲存量更可達2萬公噸，傲視全國農會。

農會總幹事廖錦富說，目前農會烘乾、貯存稻米的能量大，但近年受極端氣候影響，強降雨及颱風來襲時，農民必須搶割稻作，收割後的濕穀得一天內烘乾否則會敗壞，但有時濕穀一次量太大，乾燥設備來不及處理。

他表示，去年就曾因為無法處理，有上千公噸稻穀委託外縣市農會處理，最遠還到苗栗縣，光是運費及乾燥費就高達5百萬多元，因此今年特別向農委會、雲林縣府爭取補助，要再設置濕穀低溫冷藏桶。

廖錦富指出，未來農民搶割時，不用擔心倉庫不足問題，完工後的濕穀冷藏桶可存放2700噸稻作，並可以放置5天都不會腐敗，藉此有效解決乾燥設備量能不足與儲藏問題，也減少農民損失，更能降低農會處理成本。

西螺鎮農會為解決農民搶割稻作濕穀多的問題，目前正設置濕穀低溫冷藏桶，預計年底完工...
西螺鎮農會為解決農民搶割稻作濕穀多的問題，目前正設置濕穀低溫冷藏桶，預計年底完工，未來可存放2700噸濕穀，讓乾燥設備發揮最大功效。記者李京昇／攝影
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西螺鎮農會為解決農民搶割稻作濕穀多的問題，目前正設置濕穀低溫冷藏桶，預計年底完工...
西螺鎮農會為解決農民搶割稻作濕穀多的問題，目前正設置濕穀低溫冷藏桶，預計年底完工，未來可存放2700噸濕穀，讓乾燥設備發揮最大功效。記者李京昇／攝影
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西螺鎮農會鹿場稻穀乾燥中心去年5月啟用，佔地近1公頃，每天可烘600噸稻米，總儲...
西螺鎮農會鹿場稻穀乾燥中心去年5月啟用，佔地近1公頃，每天可烘600噸稻米，總儲存容量達9000公噸。記者李京昇／攝影
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農民稻米低溫

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