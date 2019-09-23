影／陳明文把財神爺帶來中埔！ 公館農場2年完成開發

2019-09-23 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



立法委員陳明文今天邀請經濟部長沈榮津等人到嘉義縣，召開中埔鄉公館農場土地開發園區說明會，沈當場承諾年底完成規劃，明年初發包動工、最慢2年完成開發，這個承諾讓中埔鄉長李碧菁忍不住說，「感謝陳明文把財神爺帶來中埔！」

陳明文今天邀請經濟部長沈榮津、工業局副局長楊柏耕、台糖副總經理顧孝柔等人，到嘉義縣中埔鄉召開公館農場土地開發產業園區說明會，中埔鄉多名鄉代、村長及近百鄉民都到場關心，沈榮津則不斷強調，因應中美貿易戰台商回流，政府正極績尋找土地。

沈榮津說，經濟部因應美中貿易戰，為協助台商回台投資，走訪彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等地，視產業需求辦理開發，以因應台商回台用地需求，公館農場土地所有人屬台糖，處理較方便。陳明文詢問「 公館農場園區開發是否已確定？」沈也大方承諾，2年內完成土地開發，並在公設興建時就可彈性招商設廠。

李碧菁聽到經濟部長承諾驚訝不已， 致詞時直言「感謝陳明文帶財神爺過來中埔鄉」，她原以為這個案子還在規劃，沒想到已承諾2年內完工，這在她卸任前就看得到，相信這一定可以帶動中埔鄉經濟發展。