他國小偷只指北針愧疚數十年 歸還學校還寫懺悔信

2019-09-23 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市蘭潭國小校長吳青香本月18日收到匿名包裹，裡面有一只指北針，還有一封署名為「懺悔者」的信，原來是約2、30年前的校友，當時隨手拿了指南針，內心充滿愧疚和自責，決定歸還學校，並附上2000元捐給母校學生，信上寫到「請您在朝會時告訴同學，做壞事會讓人良心不安如此之久...」

信上寫到，當時校長與老師為了引起學生的求知慾，經常舉辦科學營，也讓他對天文產生濃厚興趣，常拿著星座盤仰望星空，某次打掃自然教師時，第一次看到指北針，「它就像偷往星空的寶藏一樣讓我非常喜愛」，起了貪念隨手拿走。

懺悔者表示，當時年紀尚小不覺得罪孽深重，拿走的指北針非但沒發揮功效，卻被他收藏在家中抽屜，隨著自己年紀漸長，體認到雖然它只是一個指北針，卻是來自各方的善舉，才能捐給學校使用，「為一己之私做出不齒行為，內心背負沈重愧疚至今。」

他為求慎重擦拭指北針，並附上2000元，雖然金額很小又是罪惡之人給的，但希望校長與學校別嫌棄，讓小錢也能發揮作用幫助學生，他覺得愧對父母與家人，所以沒附上自己的真實姓名。

吳青香說，包裹上只寫寄件人「江心懺先生/女士」，指北針上的貼紙顯示為「嘉義市天文協會第一、二屆理事長贈」，嘉義市天文協會成立於民國76年，可推算他大約是2、30年前的校友了，這個錯誤行為，讓他的內心足足煎熬了數十年。

吳說，收到這個包裹時，內心很感佩，決定好好利用這個故事來啟發孩子誠實，和勇於認錯的精神與態度，會利用兒童晨會分享他的故事，一圓校友願望。

另外，學校將利用捐款2000元設置「從心出發」全球首都方位盤，安裝在校園中原有的日晷旁邊，配合世界主要城市的距離示意圖，除了讓它發揮觀測天文的最大效益以外，更要強化孩子的國際觀。