全國首推 行動支付逛台南孔廟商圈

2019-09-22 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南市府中街行動支付示範街道昨天揭幕，市長黃偉哲（左）參觀攤商。 圖／市政府提供 分享 facebook

台南孔廟商圈假日市集「行動支付一條街」昨天揭幕，現場30個攤商都導入行動支付，市長黃偉哲說，這是全國第一條行動支付示範街道，未來國內外旅客不帶現金就能逛街消費，將在公共服務與擴大民間消費方面，續推動行動支付。

行動支付愈來愈多，中國大陸各項民生消費都已習慣使用行動支付，到台灣旅遊時也喜歡找有行動支付的店家，黃偉哲昨天參加揭幕時，也現場體驗行動支付的方便。

黃偉哲說，孔廟商圈是國外旅客的旅遊勝地，行動支付是現今趨勢，很高興孔廟商圈響應政府政策，落實行動支付下鄉的政策，期待行動支付的便利為商圈帶來更多的商機，市府會繼續朝向消費更便民的方向邁進。

經發局指出，在公共服務上，從政府地方稅、路邊停車費、工商登記規費、學雜費以及5大古蹟景點售票口，還有14家農會超市都可以使用行動支付；在民間消費方面，也將輔導商圈店家、觀光工廠和夜市等商家導入行動支付。

孔廟商圈本月28日至10月27日舉辦行動支付消費集點抽獎活動，消費滿50元即可集1點，集滿3點即有資格抽獎，有機會獲得豪華五星住宿券。

經發局說，同時舉辦「臺南購便利，行動支付soeasy」特約店家消費抽獎活動，在10月25日前至百家特約商店使用行動支付消費，可抽iPhone XS以及現金禮券等獎品。