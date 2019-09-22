影／張安樂：最佩服顏清標 郭台銘不值得一提

2019-09-22 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中華統一促進黨總裁張安樂，今天下午到嘉義縣太保市，參加嘉義支持者的聯誼會，對於郭台銘不參選總統，張安樂認為「這個人不值得一提」，但他最佩服顏清標敢出來說真話。

對於記者提問郭台銘不參選看法，張安樂直言「這不值得一提」，他認為國民黨當初在初選幫郭開了後門，郭初選輸了，才說國民黨30多年都是這批老人，但這5個月前郭就應該知道啊，因此他最佩服顏清標。