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影／張安樂：最佩服顏清標 郭台銘不值得一提

2019-09-22 19:14聯合報 記者卜敏正╱即時報導

中華統一促進黨總裁張安樂，今天下午到嘉義縣太保市，參加嘉義支持者的聯誼會，對於郭台銘不參選總統，張安樂認為「這個人不值得一提」，但他最佩服顏清標敢出來說真話。

對於記者提問郭台銘不參選看法，張安樂直言「這不值得一提」，他認為國民黨當初在初選幫郭開了後門，郭初選輸了，才說國民黨30多年都是這批老人，但這5個月前郭就應該知道啊，因此他最佩服顏清標。

張安樂說，顏清標不否認跟郭台銘的關係，可是顏清標認為這是原則問題，當國民黨的初選結果出來，郭台銘出來鬧的時候，國民黨沒有任何大老敢出來講話，只有顏清標站出來說話，因此他最佩服顏清標。

統促黨總裁張安樂（中），今天到嘉義縣參加支持者聚會活動，嘉縣議員楊秀琴（左）到場...
統促黨總裁張安樂（中），今天到嘉義縣參加支持者聚會活動，嘉縣議員楊秀琴（左）到場致意。記者卜敏正／攝影
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顏清標郭台銘張安樂

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