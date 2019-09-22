感恩有你！ 台南市表揚74名照服人員
「有你們真好！」台南市長黃偉哲今天參加在長榮大學仁愛廳舉辦的「溫馨9久，照顧你我，長照系列感恩活動」，頒獎表揚74名照顧服務人員、家庭照顧者和居家服務督導員，感謝他們長期付出的辛勞。
黃偉哲說，台南市至今年8月老年人口約29萬多人，以失能率12.7%推估，全市約3萬多名失能老人需要密集的照顧，如果沒有照顧服務員、居家服務督導員的付出，長照服務也無法順利抵達使用者的身邊，家庭照顧者的辛勞、付出，也是同樣值得大家去認同及肯定。
台南市為因應老年人口快速成長，推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都至少一處日照中心的目標。為讓長者有較好的照顧品質，台南市持續推動包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、喘息服務、老人營養餐飲服務。
此外，還創新提供家庭照顧者服務、到宅沐浴車、失智症團體家屋、預防及延緩失能及出院銜接長照2.0等多項服務，讓每一名長者及家屬都能感到放心與安心。
社會局指出，照服務表揚者中最年長者70歲，最年輕23歲，服務年資最長者15年。表揚活動總共頒發7個獎項，分別為年資達10年以上「照顧服務員資深敬業獎」，工作年資達5年以上「服務卓越獎」，年齡30歲以下年資滿半年以上「照顧服務員活力新人獎」，年資滿2年，服務於偏鄉或具備原住民、新住民身分的「特別獎」，工作年資達5年以上「居家服務督導員敬業獎」、督導員工作年資達1年以上的「新人獎」，實際負責家人照顧工作「家庭照顧者照顧楷模獎」。
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