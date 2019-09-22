感恩有你！ 台南市表揚74名照服人員

2019-09-22 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「有你們真好！」台南市長黃偉哲今天參加在長榮大學仁愛廳舉辦的「溫馨9久，照顧你我，長照系列感恩活動」，頒獎表揚74名照顧服務人員、家庭照顧者和居家服務督導員，感謝他們長期付出的辛勞。

黃偉哲說，台南市至今年8月老年人口約29萬多人，以失能率12.7%推估，全市約3萬多名失能老人需要密集的照顧，如果沒有照顧服務員、居家服務督導員的付出，長照服務也無法順利抵達使用者的身邊，家庭照顧者的辛勞、付出，也是同樣值得大家去認同及肯定。

台南市為因應老年人口快速成長，推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都至少一處日照中心的目標。為讓長者有較好的照顧品質，台南市持續推動包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、喘息服務、老人營養餐飲服務。

此外，還創新提供家庭照顧者服務、到宅沐浴車、失智症團體家屋、預防及延緩失能及出院銜接長照2.0等多項服務，讓每一名長者及家屬都能感到放心與安心。