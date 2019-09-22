親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

感恩有你！ 台南市表揚74名照服人員

2019-09-22 17:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

「有你們真好！」台南市長黃偉哲今天參加在長榮大學仁愛廳舉辦的「溫馨9久，照顧你我，長照系列感恩活動」，頒獎表揚74名照顧服務人員、家庭照顧者和居家服務督導員，感謝他們長期付出的辛勞。

黃偉哲說，台南市至今年8月老年人口約29萬多人，以失能率12.7%推估，全市約3萬多名失能老人需要密集的照顧，如果沒有照顧服務員、居家服務督導員的付出，長照服務也無法順利抵達使用者的身邊，家庭照顧者的辛勞、付出，也是同樣值得大家去認同及肯定。

台南市為因應老年人口快速成長，推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都至少一處日照中心的目標。為讓長者有較好的照顧品質，台南市持續推動包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、喘息服務、老人營養餐飲服務。

此外，還創新提供家庭照顧者服務、到宅沐浴車、失智症團體家屋、預防及延緩失能及出院銜接長照2.0等多項服務，讓每一名長者及家屬都能感到放心與安心。

社會局指出，照服務表揚者中最年長者70歲，最年輕23歲，服務年資最長者15年。表揚活動總共頒發7個獎項，分別為年資達10年以上「照顧服務員資深敬業獎」，工作年資達5年以上「服務卓越獎」，年齡30歲以下年資滿半年以上「照顧服務員活力新人獎」，年資滿2年，服務於偏鄉或具備原住民、新住民身分的「特別獎」，工作年資達5年以上「居家服務督導員敬業獎」、督導員工作年資達1年以上的「新人獎」，實際負責家人照顧工作「家庭照顧者照顧楷模獎」。

台南市長黃偉哲今天參加在長榮大學仁愛廳舉辦的「溫馨9久，照顧你我，長照系列感恩活...
台南市長黃偉哲今天參加在長榮大學仁愛廳舉辦的「溫馨9久，照顧你我，長照系列感恩活動」，頒獎表揚照顧服務等有功人員。圖/台南市政府社會局提供
分享

長照老年人口

相關新聞

濁水溪揚塵提早報到 雲林河道灘地5天增3百公頃裸露地

2019-09-22 16:54

全台第一條行動支付市集示範街道 今天台南揭幕

2019-09-22 15:13

嘉市立委選戰加溫 藍綠要來場君子之爭

2019-09-22 15:17

嘉市鐵路高架化自籌款太高 傅大偉盼調降

2019-09-22 14:56

響應國家防災日 斗六市公所6情境演練

2019-09-22 14:17

反毒行動巡迴車「石虎號」啟用 雲林將舉辦77場次宣導

2019-09-22 12:56

水雉生態季 剝菱角大賽達人展現真功夫

2019-09-22 12:41

影／響應國際淨灘日 雲林千人沿海淨灘

2019-09-22 11:41

長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33

影／台南市安南區民扛4噸重竹籠茨 體驗先民躲洪水艱辛

2019-09-22 10:16

二手書店助169名學童補救教學 募愛心志工保險費

2019-09-22 10:00

台南購物節大新營嘉年華活動 招商至本月底

2019-09-22 09:24

觀日奔月公路 南市觀光「一路發」

2019-09-22 00:30

水電工種芋頭 「用心」奪冠

2019-09-22 00:24

重機改裝惹民怨 南市玉井警分局取締12件

2019-09-22 00:22

黃照芳情繫朴子 故鄉畫展圓夢

2019-09-22 00:19

力行減塑 女兒成「環保署長」

2019-09-21 23:34

沙灘上垃圾吸管、瓶蓋、玻璃瓶最多 都跟「吃」有關

2019-09-21 23:34

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

國際失智日 黃敏惠：嘉義市願成為失智友善領頭羊

2019-09-21 16:16

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

走讀洋香瓜 台江師生向土地學習

2019-09-21 15:51

打造失智友善環境 國際失智症日奇美失智友善館揭牌

2019-09-21 15:31

拚觀光推動海區都心文化城市 朴子市長帶員工學習導覽

2019-09-21 14:06

雲林林內首屆芋頭評鑑 兼職芋農「用心」奪冠

2019-09-21 13:57

81歲藝術家黃照芳回家鄉恩師吳梅嶺美術館 辦畫展圓夢

2019-09-21 13:39

大量重機改裝呼嘯台3線惹毛山區居民 警今攔檢80輛

2019-09-21 13:18

嘉市警局長視察文化路夜市「清道專案」　提升遊憩品質

2019-09-21 12:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

李陽席地賣藝 一手好字養家

2019-09-21 23:20

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35

首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

百年花蓮鐵道園區中山堂 將變身鐵道電影院

2019-09-22 07:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top