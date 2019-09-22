「後壁‧鹽水」攝影比賽 邀您用鏡頭發掘台南之美

2019-09-22 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市後壁、鹽水區以深度漫遊為主的旅遊模式，深受國內外遊客喜愛，今年更入選交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」經典小鎮，南市政府觀光旅遊局辦理「後壁‧鹽水」攝影比賽，邀請各方攝影好手透過鏡頭捕捉在地特色，最高可獲得３萬元獎金。

觀旅局說，後壁區保留珍貴的傳統農村社會文化，亦是台灣國際蘭展舉辦地；鹽水區則是台灣早期第四大城，有全球3大民俗慶典的鹽水蜂炮及月津港燈節。這次攝影比賽特別以臺南經典小鎮為主題，邀請大家一同藉由鏡頭捕捉臺南經典小鎮之美。

這次經典小鎮「後壁‧鹽水」攝影比賽，祭出最高3萬元的獎金，獎次名額共計高達36名，希望透過不同鏡頭的取景呈現後壁區及鹽水區境內的優美景緻及特有的文化、人文、景觀、生態影像。

該攝影比賽收件期間自108年11月1日起至11月15日止，徵件分為後壁區及鹽水區兩大主題，不同主題投稿作品請分件投稿。作品請寄送至中華南群攝影學會 (台南市中西區民生路二段198號)，並請於信封註明經典小鎮「後壁‧鹽水」攝影比賽。