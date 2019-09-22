嘉市立委選戰加溫 藍綠要來場君子之爭

2019-09-22 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



國民黨嘉義市黨部輔選列車今天啟動，提名參選立委的傅大偉將舉辦40場「固本會報」座談會，聽取選民心聲，民進黨提名的立委參選人王美惠說，她不會跟進座談會，但會深入挨家挨戶，到各地聽取第一線心聲，未來進入中央時，將選民心聲轉達，發揮更大力量。

嘉義市立委選舉已悄然加溫，傅大偉和王美惠都有相似處，傅大偉市議員選舉時獲東區最高票，王美惠則是西區最高票，兩人都騎機車為選民服務，與基層貼近，最近兩人也出席各種地方活動，不時「同框」，但看不到煙硝味，兩人都說，希望來場「君子之爭」。

國民黨嘉義市黨部已掛上傅大偉與總統參選人韓國瑜合照的看板，並寫上「建設嘉義、大有可為」、「台灣安全、人民有錢」等字樣，今天座談會，市長黃敏惠、市黨部主委蔡明顯、市議員陳家平和鄭光宏等人都前來支持，傅也談及未來進入中央，希望爭取調降鐵路高架化的自籌款。

王美惠說，10月1日開始運作競選總部，並配合中央，在10月底或11月初成立總統與立委競選總部，10月15日掛上與蔡英文總統看板，讓大家知道選舉到了，但最重要的是聽取選民心聲，她的競選策略，就是深入第一線聽取民眾心聲。