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全台第一條行動支付市集示範街道 今天台南揭幕

2019-09-22 15:13聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南孔廟商圈府中街假日創意市集30攤均全數導入行動支付，成為全國首條具有行動支付昀示範市集街道。市長黃偉哲市長今天出席「全台首創—孔廟商圈假日市集 行動支付一條街」記者會時，期許未來在公共服務與擴大民間消費兩方面行動支付能夠日益普及，也呼籲更多的店家加入行動支付的行列，市民享受智慧城市的便利生活。

黃偉哲表示，優質的孔廟商圈是國外旅客的旅遊勝地，行動支付是現今趨勢，很高興孔廟商圈響應政府政策，與經發局的協助讓行動支付下鄉的政策落實，期待行動支付的便利為商圈帶來更多的商機，市府會繼續朝向消費更便民的方向邁進。

經發局指出，南市政府於公共服務與擴大民間消費兩大面向推動行動支付不遺餘力，在公共服務上，從政府地方稅、路邊停車費、工商登記規費、學雜費以及5大古蹟景點售票、14家農會超市均可提供行動支付服務。對於擴大民間消費普及，市府積極輔導商圈店家、本市觀光工廠、部分市場、夜市等導入行動支付，營造便利消費環境，讓市民享受無現金智慧城市的便利生活。

經發局表示，府中街假日創意市集為全國第一條具有行動支付示範市集街道，30家市集均已導入行動支付，國內外的遊客來到商圈不帶現金就能逛街消費。

配合活動，孔廟商圈於9月28日至10月27日舉辦行動支付消費集點抽獎活動，消費滿50元即可集1點，集滿3點即有資格抽獎，有機會獲得豪華五星住宿券。

同時舉辦「臺南購便利 行動支付so easy」特約店家消費抽獎活動，在10月25日前至百家特約商店使用行動支付消費，可抽iPhone XS以及現金禮券等大獎，歡迎全國民眾來臺南旅遊並使用行動支付吃喝玩樂抽大獎。

台南市府中街行動支付示範街道今天揭幕。圖/市政府提供
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孔廟黃偉哲

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