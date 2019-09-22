嘉市鐵路高架化自籌款太高 傅大偉盼調降

2019-09-22 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市鐵路高架化，嘉義市府的自籌款約38億，占總工程費的15％，國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉表示，據他所做最新的電話民調顯示，高達81％市民贊成調降自籌款，否則勢必排擠市政建設及社會福利，有如「殺雞取卵」，若當選立委將與中央溝通，爭取調降自籌款。

國民黨嘉義市黨部輔選列車正式啟動，傅大偉將舉辦40場「固本會報」座談會，聽取選民心聲，今天上午舉辦首場會辦在北社尾文康中心舉行，市長黃敏惠、市黨部主委蔡明顯、市議員陳家平、鄭光宏等人都前來支持。

傅大偉說，嘉市鐵路高架的總工程費是約240億，市府自籌38億，反觀台中市鐵路高架總工程款總工程款310億，市府只負擔8億，不到3％，就總預算而言，嘉市一年約120億，台中市一年約1200億元，嘉市的財政壓力是台中市的40倍，對嘉義市民很不公平。

黃敏惠說，前總統陳水扁曾承諾，嘉義市鐵路高架的經費，中央全額負擔，中央政府卻變卦，經她的爭取，還要自籌38億餘元，這是地方政府的財政危機，傅大偉發現問題的嚴重性，提出寶貴的意見，大家要結團才有力量，兌現當年中央全額負擔的承諾就好。

蔡明顯說，國民黨只有一組候選人，傅大偉為人正派、形象好，唯一的缺點是較會遲到，那是因為他重情意，積極參與社團及社區活動，是值得肯定的參選人。