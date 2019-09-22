響應國家防災日 斗六市公所6情境演練

2019-09-22 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



為響應國家防災日，雲林縣斗六市公所今天與榴南里自主防災社區共同聯合演練，設定六大情境，以提高災害發生時，預先做好各項預防、減災、復原等工作的效率。

斗六市長林聖爵表示，這次演練以防汛為主題，其中還包含救護、物資輸送和災後重建的環節，力求接近真實，同時也能適時應對其他類型的天災，當然防災不能單靠演練，平時對環境的維護管理也非常重要。

譬如排水溝的通暢，公所平時就有定期巡視疏通，相信面對豪雨等災害時，良好的維護管理能有效減低災害的影響，保護市民的生命安全，而斗六榴南里自主防災社區已成立兩年，目前持續積極動員籌組擴大防災編制。

本次演練特別設計六大情境，分別為「中央氣象局發布豪雨特報，里長接獲應變中心指示」、「雨勢持續增強致牛埔溪警戒水位持續上升恐有危險之虞」、「收容處所開設以及淹水路段封閉」。

「保全住戶疏散撤離並協助受傷民眾進行救護」、「居民登記、安撫及請求物資支援及分配」以及「災後重建整理工作」，希望透過情境設計來強化演練效果。