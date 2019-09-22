反毒行動巡迴車「石虎號」啟用 雲林將舉辦77場次宣導

2019-09-22 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



反毒行動巡迴車「石虎號」今天在雲林縣古坑綠色隧道啟用，將以巡迴方式前往校園、社區及偏鄉等地辦理宣講，提昇民眾及青少年防制藥物濫用的認知。

啟用儀式由九天民俗技藝團揭開序幕，雲林縣長張麗善、法務部保護司長黃玉桓、雲林地方檢察署主任檢察官黃怡華、縣衛生局長曾春美等共同啟動，邀請大家一起反毒去。

張麗善說，巡迴期程共計11週，每周安排3天前往縣內各級學校，假日安排1天到社區即日起共計44天，預計完成77場次宣導，拓展毒品防制工作。

反毒行動巡迴車「石虎號」，外表石虎圖裝造型可愛炫目，內部裝有8面電子宣導看版，透過毒害影像展示、體驗操作展品及提供真實案例等，帶給民眾多元的防毒、拒毒觀念，車內互動遊戲「戒毒拉一把」、「毒害之臉」和「投向健康」增加民眾學習的樂趣。

張麗善表示，反毒觀念從孩子就得教育，尤其毒品常被有心人士夾雜於香菸、咖啡包、奶茶包等物品當中，讓年輕學子在不知不覺中誤食或濫用含有毒品之菸品或飲料，一但染毒即造成身心危害。