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水雉生態季 剝菱角大賽達人展現真功夫

2019-09-22 12:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019水雉生態季今天上午在台南官田水雉生態教育園區舉行，主辦單位安排一系列學生社團表演、剝菱角仁等活動，希望喚起各界重視水雉生態保育工作，一起營造更好的友善環境。

包括林務局、台南市政府農業局、台灣高鐵、台積電、立委郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍等，都參與這場盛會，一開始由渡拔國小直笛、舞獅表演開幕，官田國中也表演生態劇，而二溪國小在台積電支持下，完成「小水雉的迷途旅行」繪本印製，也在生態季上贈與台積電相關畫作，表達感謝之意。

現場也擺設各式攤位，除宣導生態保育，也推廣友善耕作農產品，農業局簡任技正周志勳、台南市野鳥學會理事長潘致遠等人呼籲，為了救水雉，大家多購買友善耕作的菱角，營造水雉更友善的棲地。

開幕儀式結束後，剝菱角仁大賽登場，先由與會的貴賓進行一場表演賽，接著達人組登場，只見參賽的鄉親，拿著專屬的刀具，快速俐落的剝起菱角仁，展現高超的技術，讓人嘆為觀止，不少遊客說，走一趟現場，目睹一些長輩剝菱角仁的真功夫，上了寶貴一課。

今年台南地區水雉數量調查，也創下歷史新高，達到1024隻，立委郭國文說，從當初的僅剩約50隻，各界力量多年來持續投入，還有園區工作人員的用心，都是水雉復育能夠成功原因。

官田區長顏能通說，包括林務局、台灣高鐵、台積電支持，讓水雉在官田能夠落實生根，而高鐵的營運越來越好，台積電的績效也是有目共睹，讓大家相信幫助水雉也能發大財。

2019水雉生態季今天上午在台南官田水雉生態教育園區舉行，剝菱角仁比賽，與賽者使...
2019水雉生態季今天上午在台南官田水雉生態教育園區舉行，剝菱角仁比賽，與賽者使出真功夫爭取好成績。記者謝進盛／攝影
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2019水雉生態季今天上午在台南官田水雉生態教育園區舉行，展示長期來投入保育成果...
2019水雉生態季今天上午在台南官田水雉生態教育園區舉行，展示長期來投入保育成果。記者謝進盛／攝影
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官田區長顏能通（左一）等人也下場體驗剝菱角仁。記者謝進盛／攝影
官田區長顏能通（左一）等人也下場體驗剝菱角仁。記者謝進盛／攝影
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