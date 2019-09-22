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長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，嘉義有1萬多人參加，三地共計吸引4萬人響應。22日清晨在嘉義縣太保市太子大道旁，由副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市長黃榮利等人鳴槍起跑，嘉義長庚醫院管理處還邀請警衛「12壯男」與院長林志鴻陪跑，帥氣模樣吸引許多目光。

嘉義長庚醫院連續9年舉辦永慶盃路跑活動，報名人數逐年增加，已成為嘉義地區重要路跑活動，今年在縣府及故宮南院協助下，路跑動線分為3公里與8公里，其中8公里路線沿著故宮南院園區景觀道，路跑同時也能享受在地藝文地標景緻。

吳容輝表示，長庚醫院為效法王永慶運動精神，每年舉辦永慶盃路跑活動，縣府近年也積極推展全民運動，縣長翁章梁也指示衛生局規劃健康操，讓民眾培養運動習慣，不僅隨時可運動，而且處處可運動。

長庚醫院院長林志鴻說，舉辦永慶盃路跑，不僅是享受運動，更有助民眾了解醫療衛生，長庚醫院重視全民健康，對於長照訓練、健康營養，以及大大小小篩檢，都非常用心，希望全民都能養成運動好習慣。

長庚紀念醫院致力關注國人健康及熱心社會公益，今年以「推廣慢跑活動，宣導正確運動觀念」為主軸，同時緬懷創辦人王永慶畢生堅持運動的精神，現場設有各式宣導攤位，結合醫療團隊，辦理長照2.0服務、代謝症候群篩檢、健康營養新生活、正確用藥宣導、反毒教育及器官捐贈宣導，期許透過路跑，將健康運動觀念持續推廣至各年齡層。

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑，今天上午由嘉義縣副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市...
長庚紀念醫院2019永慶盃路跑，今天上午由嘉義縣副縣長吳容輝、立委蔡易餘、太保市長黃榮利等人鳴槍起跑。記者卜敏正／攝影
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嘉義長庚醫院舉辦2019永慶盃路跑，今天有1萬多人參加。記者卜敏正／攝影
嘉義長庚醫院舉辦2019永慶盃路跑，今天有1萬多人參加。記者卜敏正／攝影
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2019永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、高雄同日開跑，嘉義長庚醫院管理處還邀請警...
2019永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、高雄同日開跑，嘉義長庚醫院管理處還邀請警衛「12壯男」與院長林志鴻陪跑。記者卜敏正／攝影
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長庚醫院院長林志鴻說，連續9年舉辦永慶盃路跑，不僅要享受運動，更有助民眾了解醫療...
長庚醫院院長林志鴻說，連續9年舉辦永慶盃路跑，不僅要享受運動，更有助民眾了解醫療衛生。記者卜敏正／攝影
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2019永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、高雄同日開跑，嘉義長庚醫院管理處還邀請警...
2019永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、高雄同日開跑，嘉義長庚醫院管理處還邀請警衛「12壯男」與院長林志鴻陪跑。記者卜敏正／攝影
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