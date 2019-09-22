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雲林詔安客家文化開跑 騎鐵馬遊客庄

2019-09-22 10:56聯合報 記者李京昇╱即時報導

2019雲林詔安客家文化節活動，從9月7日起至10月7日陸續在崙背、二崙及西螺3鄉鎮接力展開，崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體驗詔安客家文化。

崙背鄉長李泓儀表示，騎鐵馬活動串連崙背、二崙多個客庄景點，包括詔安客家文化館、鹽園社區、湳仔客庄、崇遠堂、來惠社區、悠紙生活館等，藉此推廣在地特色景點，並認識在地客家文化，也鼓勵詔安客家年輕子弟返鄉參與文化節慶。

此外，鄉公所將在9月28日舉辦走讀故鄉感恩健行活動，將從詔安客家文化館出發經過崙背酪農區、五分鐵支路健行道、千巧谷等地，沿途設有客語闖關等活動，邀請大家透過走讀了解詔安客家文化，歡迎有興趣民眾洽鄉公所報名。

雲縣府文化處長陳璧君說，雲林縣的崙背、二崙、西螺一帶，是全臺灣詔安客家傳統聚落及人口分佈最多的區域，迄今仍保有許多獨特的傳統民俗、武術技藝及客家美食，如水汴頭迎暗景、張廖家廟-崇遠堂的春秋祭祖儀式、七嵌武術、開口獅及詔安布袋戲等。

她表示，縣府近年來積極保存詔安傳統客家文化資產與地方方言，希望透過客庄12大節慶活動，向民眾推廣詔安客家文化，並鼓勵詔安客族年輕子弟返鄉，引發詔安客家族群自我重視。

詔安客家文化節系列活動，詳細資訊，請可上網追蹤雲林縣政府文化處官網及FB粉絲團、或「2019客庄12大節慶-雲林詔安客家文化節」網站。

崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體...
崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體驗詔安客家文化。圖／縣府提供
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崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體...
崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體驗詔安客家文化。圖／縣府提供
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崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體...
崙背鄉公所主辦的「雲林好客真好寮-騎鐵馬遊客庄」活動開跑，邀請大家共同來參與，體驗詔安客家文化。圖／縣府提供
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